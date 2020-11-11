На подключение малых населенных пунктов к интернету предложили выделить 6,2 млрд рублей

"Единая Россия" предложила увеличить бюджет на 6,2 миллиарда рублей для обеспечения интернетом малых населенных пунктов.

Партия подготовила поправки ко второму чтению бюджета на 2022 и 2023 годы. Как отметил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак, они направлены на дополнительное обеспечение социальных гарантий и защиту отдельных категорий граждан. Среди них есть блок, касающийся устранения цифрового неравенства.

"На подключение малых населенных пунктов к интернету будет направлено 6,2 млрд рублей", - сообщил Турчак. По его словам, до конца 2021 года планируется подключить к интернету порядка 2,5 тысячи населенных пунктов численностью от 250 до 500 человек. Также со следующего года к услуге начнут подключать населенные пункты от 100 до 250 жителей.