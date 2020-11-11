На Украине готовят закон о создании концлагерей

Закон N4327 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно упорядочения вопросов, связанных с военнопленными и интернированными лицами в особый период" был анонсирован правительством на прошлой неделе и уже опубликован на сайте украинского парламента. Документ предполагает "выявление на территории Украины граждан государства, угрожающего нападением или осуществляющего агрессию, которые представляют угрозу национальной безопасности в связи с таким нападением или агрессией", и последующее информирование Генштаба украинской армии о таких людях "для решения вопроса об интернировании с учетом реальных и потенциальных военных угроз национальной безопасности". Непосредственно выселением должны будут заниматься Вооруженные силы Украины (ВСУ), а выявлением неблагонадежных - Служба безопасности Украины (СБУ). Иными словами, речь идет про облавы, аресты, выселения и погромы.
Закон должен начать действовать в некий "особый период", под которым законодатели, очевидно, понимают горячую фазу гражданского конфликта на Украине. И поскольку "государством-агрессором" на Украине официально именуется Россия, законопроект распространяется на всех жителей Крыма и народных республик Донбасса (ДНР и ЛНР), имеющих российские паспорта. Витиеватые формулировки законопроекта и отсылки авторов к Женевской конвенции не должны вводить в заблуждение: на практике "интернирование" означает принудительное выселение и создание лагерей для "интернированных лиц", то есть концлагерей. И знающие собственную историю украинцы должны быть о том хорошо осведомлены. Ведь узниками первых на территории Европы концлагерей "Талергоф" и "Терезин", созданных в 1914 году на территории тогдашней Австро-Венгерской империи, были именно жившие на Закарпатье и Галичине русины, или, как их тогда называли - "русофилы".
Спустя больше века, вероятно, вдохновившись извращенной памятью об ужасах двух мировых войн, почву для повторения истории создает уже сама независимая Украина, вернее - ее официальные лица. Так, авторами законопроекта выступают непосредственно премьер Денис Шмыгаль, министерство обороны Украины и девять депутатов парламента из разных фракций, включая президентскую - "Слуга народа". Идейным вдохновителем, без сомнения, является вице-премьер и заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Резников. Именно этот львовский адвокат, который в теории должен работать над выполнением Украиной Минских соглашений, занимается их бесстыдным торпедированием и использует в публичных выступлениях исключительно оскорбительную и воинственную риторику по отношению к России, Крыму, народным республикам Донбасса, их населению. Но не только высказывания Резникова свидетельствуют о подготовке Киевом эскалации гражданского конфликта. Например, президент Зеленский, за день до того как у него был выявлен коронавирус, в ходе посещения позиций ВСУ в Луганской области пожелал и более того - обещал украинским военным обязательно "вернуть" Донбасс. Контекст высказывания предполагал исключительно силовой путь "возврата". В свою очередь представитель Киева в ТКГ Леонид Кравчук прямо заявил, что Украина выйдет из Минских соглашений, если ее желание первым делом получить под контроль границу с Россией не будет удовлетворено посредниками мирного процесса. Между тем перемирие, которым хвастался Зеленский перед местными выборами, можно считать фактически оконченным: после дня выборов в США украинские силы почти открыто ведут обстрелы позиций народной милиции ДНР, сообщается о погибших в рядах защитников республик. Также представители Донецка и Луганска говорят о накоплении ВСУ военной техники и личного состава на линии разграничения, явно выходящем за рамки плановой ротации. Поэтому законопроект об интернировании граждан России представляется логичным шагом Киева перед началом настоящей войны.