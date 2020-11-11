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11.11.2020 20:38
Рубрика: В мире

Киев забыл о мире

На Украине готовят закон о создании концлагерей
Текст: Павел Дульман
Российская газета - Федеральный выпуск № 255(8309)
На рассмотрение Верховной рады Украины подан законопроект, позволяющий интернировать, то есть принудительно задерживать, переселять и иными способами ограничивать свободу передвижения граждан России. Определение "интернированные лица" отсылает к самым темным страницам европейской истории и дает понимание того, какую участь готовит официальный Киев для граждан России, и шире - всех русских людей, в рамках планов по "реинтеграции Крыма и Донбасса".
Все, что связано с Россией, вызывает ненависть у украинских радикалов. На снимке: местные националисты протестуют у офиса украинского телеканала NewsOne против проводимого им телемоста с российским каналом "Россия 1", 2019 год. Фото: РИА Новости Все, что связано с Россией, вызывает ненависть у украинских радикалов. На снимке: местные националисты протестуют у офиса украинского телеканала NewsOne против проводимого им телемоста с российским каналом "Россия 1", 2019 год. Фото: РИА Новости
Все, что связано с Россией, вызывает ненависть у украинских радикалов. На снимке: местные националисты протестуют у офиса украинского телеканала NewsOne против проводимого им телемоста с российским каналом "Россия 1", 2019 год. Фото: РИА Новости

Закон N4327 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно упорядочения вопросов, связанных с военнопленными и интернированными лицами в особый период" был анонсирован правительством на прошлой неделе и уже опубликован на сайте украинского парламента. Документ предполагает "выявление на территории Украины граждан государства, угрожающего нападением или осуществляющего агрессию, которые представляют угрозу национальной безопасности в связи с таким нападением или агрессией", и последующее информирование Генштаба украинской армии о таких людях "для решения вопроса об интернировании с учетом реальных и потенциальных военных угроз национальной безопасности". Непосредственно выселением должны будут заниматься Вооруженные силы Украины (ВСУ), а выявлением неблагонадежных - Служба безопасности Украины (СБУ). Иными словами, речь идет про облавы, аресты, выселения и погромы.

Фото: AP Photo/Evgeniy Maloletka
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Закон должен начать действовать в некий "особый период", под которым законодатели, очевидно, понимают горячую фазу гражданского конфликта на Украине. И поскольку "государством-агрессором" на Украине официально именуется Россия, законопроект распространяется на всех жителей Крыма и народных республик Донбасса (ДНР и ЛНР), имеющих российские паспорта. Витиеватые формулировки законопроекта и отсылки авторов к Женевской конвенции не должны вводить в заблуждение: на практике "интернирование" означает принудительное выселение и создание лагерей для "интернированных лиц", то есть концлагерей. И знающие собственную историю украинцы должны быть о том хорошо осведомлены. Ведь узниками первых на территории Европы концлагерей "Талергоф" и "Терезин", созданных в 1914 году на территории тогдашней Австро-Венгерской империи, были именно жившие на Закарпатье и Галичине русины, или, как их тогда называли - "русофилы".

Непосредственно выселением граждан РФ должны будут заниматься Вооруженные силы Украины

Спустя больше века, вероятно, вдохновившись извращенной памятью об ужасах двух мировых войн, почву для повторения истории создает уже сама независимая Украина, вернее - ее официальные лица. Так, авторами законопроекта выступают непосредственно премьер Денис Шмыгаль, министерство обороны Украины и девять депутатов парламента из разных фракций, включая президентскую - "Слуга народа". Идейным вдохновителем, без сомнения, является вице-премьер и заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Резников. Именно этот львовский адвокат, который в теории должен работать над выполнением Украиной Минских соглашений, занимается их бесстыдным торпедированием и использует в публичных выступлениях исключительно оскорбительную и воинственную риторику по отношению к России, Крыму, народным республикам Донбасса, их населению. Но не только высказывания Резникова свидетельствуют о подготовке Киевом эскалации гражданского конфликта. Например, президент Зеленский, за день до того как у него был выявлен коронавирус, в ходе посещения позиций ВСУ в Луганской области пожелал и более того - обещал украинским военным обязательно "вернуть" Донбасс. Контекст высказывания предполагал исключительно силовой путь "возврата". В свою очередь представитель Киева в ТКГ Леонид Кравчук прямо заявил, что Украина выйдет из Минских соглашений, если ее желание первым делом получить под контроль границу с Россией не будет удовлетворено посредниками мирного процесса. Между тем перемирие, которым хвастался Зеленский перед местными выборами, можно считать фактически оконченным: после дня выборов в США украинские силы почти открыто ведут обстрелы позиций народной милиции ДНР, сообщается о погибших в рядах защитников республик. Также представители Донецка и Луганска говорят о накоплении ВСУ военной техники и личного состава на линии разграничения, явно выходящем за рамки плановой ротации. Поэтому законопроект об интернировании граждан России представляется логичным шагом Киева перед началом настоящей войны.

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