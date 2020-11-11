Набиуллина: ЦБ видит пространство для снижения ключевой ставки

Центральный Банк РФ (ЦБ РФ) по-прежнему видит пространство для снижения ключевой ставки в рамках базового сценария, но будет оценивать сроки и возможности его использования. Такое заявление сделала глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе своего выступления в Госдуме.

"Мы полагаем, что в рамках базового сценария у нас еще остается пространство для смягчения денежно-кредитной политики, так как среднесрочные дезинфляционные риски со стороны спроса превалируют. Мы это подчеркивали в обоих случаях, когда принимали решение о сохранении текущего уровня ставки, однако мы должны очень тщательно взвесить, когда это пространство целесообразно использовать, в том числе принимая во внимание повышенную неопределенность прогноза на 2021 год и возможность того, что ситуация может развиваться не по базовому сценарию", - сказала глава ЦБ (цитата по ТАСС).

В настоящее время ключевая ставка составляет 4,25% годовых.