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11.11.2020 06:32
Рубрика: Общество

Правила прогулки в национальном парке

Текст: Петр Аннин
Российская газета - Неделя № 254(8308)
Национальные парки России готовы решать одновременно две задачи, предусмотренные нацпроектом "Экология": сохранять уникальную природу и животных и увеличивать поток посещающих их туристов. Казалось бы, эти две вещи несовместимы. Но профессионалы считают, что ничего невозможного тут нет, главное правильно все организовать.
Общаться с дикой природой надо уметь, и обучать этому общению лучше всего с самого детства. Фото: Photoxpress Общаться с дикой природой надо уметь, и обучать этому общению лучше всего с самого детства. Фото: Photoxpress
Общаться с дикой природой надо уметь, и обучать этому общению лучше всего с самого детства. Фото: Photoxpress

"Нацпарк для того и создавался, чтобы пускать к себе туристов, - объяснила заместитель начальника отдела экологического просвещения, туризма и рекреации Сочинского национального парка Марина Дитмарова. - Но на любой особо охраняемой природной территории должна быть зона с особым режимом, куда туристов все-таки пускать не стоит. Это необходимо для сохранения уникального биологического разнообразия".

Фото: www.youtube.com
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То есть территория делится на две части: одна предназначена для экскурсантов, другая - нет. Хотя сами животные не должны замечать особой разницы, в какой именно зоне они находятся.

При этом, признает директор Байкальского заповедника Василий Сутула, самое главное в экологическом туризме - показывать гостям животных. Чтобы двуногие не навредили четырехлапым, нужна хорошая инфраструктура. Тропа с деревянным настилом, продуманная маркировка и многое другое, например, туалеты. Тогда посетители нацпарков, заплатив деньги за входные билеты, станут главными участниками процесса сохранения уникального природного богатства России.

Общество Экология Общество Природа Национальные проекты 2019-2024

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