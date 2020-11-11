Национальные парки России готовы решать одновременно две задачи, предусмотренные нацпроектом "Экология": сохранять уникальную природу и животных и увеличивать поток посещающих их туристов. Казалось бы, эти две вещи несовместимы. Но профессионалы считают, что ничего невозможного тут нет, главное правильно все организовать.

Общаться с дикой природой надо уметь, и обучать этому общению лучше всего с самого детства. Фото: Photoxpress

"Нацпарк для того и создавался, чтобы пускать к себе туристов, - объяснила заместитель начальника отдела экологического просвещения, туризма и рекреации Сочинского национального парка Марина Дитмарова. - Но на любой особо охраняемой природной территории должна быть зона с особым режимом, куда туристов все-таки пускать не стоит. Это необходимо для сохранения уникального биологического разнообразия".

То есть территория делится на две части: одна предназначена для экскурсантов, другая - нет. Хотя сами животные не должны замечать особой разницы, в какой именно зоне они находятся.

При этом, признает директор Байкальского заповедника Василий Сутула, самое главное в экологическом туризме - показывать гостям животных. Чтобы двуногие не навредили четырехлапым, нужна хорошая инфраструктура. Тропа с деревянным настилом, продуманная маркировка и многое другое, например, туалеты. Тогда посетители нацпарков, заплатив деньги за входные билеты, станут главными участниками процесса сохранения уникального природного богатства России.