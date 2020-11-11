Накопительное и инвестиционное страхование: что выбрать

Если раньше банки вовсю предлагали инвестиционное страхование жизни, то в этом году популярность набирает накопительное страхование жизни. "РГ - Неделя" вместе с экспертами Ассоциации развития финансовой грамотности объясняет, в чем их отличие от вкладов и друг от друга.

Накопительное страхование похоже на копилку, куда делаются регулярные взносы к выходу на пенсию, поступлению ребенка в вуз или свадьбе.

НСЖ можно сравнить с копилкой, к которой прилагается страхование жизни и здоровья: ежемесячно, раз в квартал или раз в год, необходимо перечислять определенную договором сумму страховщику. В конце срока действия полиса вы получите все накопленные средства, а также гарантированный доход (обычно ниже ставки по депозитам) и, возможно, дополнительный инвестиционный доход.

Чаще всего НСЖ - это возможность небольшими, регулярными взносами накопить к выходу на пенсию, поступлению ребенка в вуз, к свадьбе, покупке квартиры или машины, говорит вице-президент Всероссийского союза страховщиков Виктор Дубровин.

По НСЖ можно получить полную страховую сумму даже при внесении только одного взноса. То есть при критических событиях (смерти или потере дееспособности) страховая компания выплатит ту сумму, которую планировалось накопить за весь срок.

В случае с инвестиционным страхованием жизни страховщик также гарантирует выплаты при получении инвалидности или смерти и дает возможность получить доход от инвестиций. Но уплата взноса, как правило, единовременная, а страхователь может выбрать инструменты и степень риска. В договоре ИСЖ прописывается коэффициент участия - та доля дохода от инвестиций, которую вы получите в конце срока.

Внесенная вами сумма делится на несколько частей:

Резерв на страховой случай. Из него выплачиваются возмещения при травме или смерти клиента. В отличие от обычных полисов, сумма страхования значительно меньше.

Средства на инвестиции, которые распределяются на две части: гарантийную - вложение в надежные активы, чтобы обеспечить возврат средств в конце срока, и рисковую часть - вложение в потенциально более доходные, но при этом рисковые инструменты. В случае с НСЖ предпочтения отдаются обычно облигациям и страхователь не влияет на выбор стратегии. А вот ИСЖ предполагает включение и относительно рискованных стратегий, покупатель полиса обычно может повлиять на инвестирование и выбрать, куда именно вложить деньги.

Комиссия страховой компании и банка. Обычно она составляет для ИСЖ от 3 до 12 % в зависимости от срока договора. Срок может быть от 3 до 7 лет, и чем он дольше, тем комиссия может быть выше.

"При оформлении договора вас должны предупредить, в каких долях будут распределены ваши средства, какая комиссия, какая страховая сумма и коэффициент участия", - подчеркивает директор Ассоциации развития финансовой грамотности Вениамин Каганов. Основная проблема с НСЖ и ИСЖ - это гораздо сложнее депозитов. Встречается и мисселинг, когда банк искажает информацию или что-то недоговаривает, говорит Вениамин Каганов. Например, вам могут не объяснить, что при пропуске хотя бы одного взноса на НСЖ клиент теряет все ранее внесенные деньги.

За и против

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Возможность получить хороший доход

При благоприятной обстановке на рынке и грамотной стратегии вашей страховой компании есть вероятность получить доходность выше, чем по депозиту. И если НСЖ скорее направлено на накопление и является защитным инструментом, то при ИСЖ основная стратегия - получение наибольшего дохода. Но в таком случае и риски тоже выше, а золотое правило человека с небольшими деньгами - ориентироваться лишь на гарантированную доходность.

Страховая защита

Вы или ваши родственники могут получить выплаты при наступлении страхового случая. В отличие от наследства, выплаты получает лицо, указанное в договоре как "выгодоприобретатель", а также нет необходимости ждать полгода до получения наследства. Но очень важно внимательно прочитать договор, в нем прописаны все нюансы и все случаи, когда такие выплаты могут быть получены, предупреждает Вениамин Каганов.

Налоговый вычет

На договоры инвестиционного и накопительного страхования жизни распространяется социальный налоговый вычет, напоминает Виктор Дубровин. Правда, общая сумма, с которой можно получить вычет, ограничена 120 тыс. руб. в год, и это для такого продукта совсем немного, тем более что в этот же лимит входят расходы на медицину и т.п. Средства, размещенные по договорам НСЖ и ИСЖ, не могут быть конфискованы и не подлежат делению при имущественных спорах.

...но минусы могут оказаться не менее весомыми

Доходность не гарантирована

Инвестиции - это всегда риск. Доходность зависит от ситуации на фондовом рынке, а она непредсказуема. Поэтому в конце срока доходность может быть ниже процентов по депозитам или вовсе оказаться нулевой. Как уже говорилось, в договорах НСЖ часто прописывается небольшой гарантированный процент, а вот дополнительная доходность зависит от массы факторов. И даже если вложения страховой компании будут успешными, то вы получите только часть этой доходности.

Нет возможности досрочного изъятия без потерь

Договора НСЖ и ИСЖ заключаются обычно на 3, 5 или 6, а иногда 10 лет, и прервать их совсем не так просто, как депозит. При расторжении договора раньше срока получить полную сумму вложений невозможно. Нужно внимательно изучать условия договора, в особенности условия его прекращения и таблицу выкупных сумм, в ней будет прописано, сколько вы получите, если закроете НСЖ и ИСЖ раньше срока. "Эти инструменты стоит рассматривать только как долгосрочные", - подчеркивает Вениамин Каганов.

Деньги не застрахованы

В отличие от вкладов, НСЖ и ИСЖ не входят в систему страхования вкладов, и если страховая компания лишится лицензии, деньги вам не вернут. Правда, требования государства к финансовой устойчивости страховщиков за последние годы значительно усилились, и на рынке страхования жизни пока не было случаев банкротств.