Накопительные страховки стали покупать чаще инвестиционных

Сборы по страхованию жизни выросли по итогам III квартала 2020 года на 4% по сравнению со тем же периодом 2019 года, до 320 млрд рублей. Наибольшую положительную динамику показало накопительное страхование, прибавившее почти 30%, посчитали во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС).

Сами страховщики называют этот сегмент основным драйвером рынка страхования жизни. Прежний лидер - инвестиционное страхование жизни - потерял 6% сборов. Сборы по кредитному страхованию жизни снизились на 0,5%.

- Изменение драйверов - отражение текущей экономической ситуации, - полагает вице-президент ВСС Виктор Дубровин. - Снижение инвестиционного страхования вполне логично с учетом волатильности на мировых инвестиционных рынках. Выборы в США, колебания стоимости нефти, введение новых локдаунов - все это влияет на то, что инвестиционные рынки жили сложно и непрогнозируемо. Логично, что большинство людей стараются уйти в накопительные, может быть, даже пенсионные продукты.

Это подтверждают и участники рынка. Одним из драйверов роста накопительного страхования они называют снижение ставок по депозитам, на фоне которого потребность в защитных финансовых инструментах у россиян сохраняется.

Самым сложным для страховщиков жизни стал II квартал, но уже в III квартале сборы выросли на 50%

- Накопительное страхование жизни продолжает демонстрировать уверенный рост в целом по рынку: в общих сборах страховщиков жизни его доля по сравнению с 2019-м выросла с 24 до 29%. Также продолжают расти выплаты компаний, которые превысили 148 млрд рублей, - рассказал генеральный директор "Капитал Лайф Страхование жизни" Евгений Гуревич.

Генеральный директор СК "Ингосстрах-Жизнь" Владимир Черников обратил внимание на рост количества долгосрочных договоров страхования жизни (от 5 лет и более). Продукт становится более массовым, в том числе благодаря развитию сервисов и переходу к продуктам-конструкторам. Все больше страховщиков предоставляют клиентам возможность самостоятельно выбирать опции, которые им нужны. Активно развивается цифровой канал продаж - купить полис страхования жизни можно в мобильных приложениях страховщиков и даже через чат-боты в мессенджерах.

Однако по-настоящему массовым страхование жизни пока назвать трудно. Количество действующих договоров - чуть больше 17 млн, опросы показывают, что приобрести такой полис хотели бы 5% россиян. Доля сборов по страхованию жизни составляет 0,5% ВВП (0,2% в 2015 году), в развитых странах - 3%. В то же время, по прогнозам ВСС, в 2021 году можно ожидать 10-13% роста этого сегмента рынка.