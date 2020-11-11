Федеральный закон от 9 ноября 2020 г. N 371-Ф3 "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и Закон Российской Федерации "О налоговых органах Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 21 октября 2020 года

Одобрен Советом Федерации 3 ноября 2020 года

Статья 1

Внести в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3824; 1999, N 28, ст. 3487; 2002, N 1, ст. 2; 2003, N 52, ст. 5037; 2004, N 31, ст. 3231; 2006, N 31, ст. 3436; 2007, N 1, ст. 31; 2008, N 48, ст. 5519; 2010, N 31, ст. 4198; N 48, ст. 6247; 2011, N 27, ст. 3873; N 47, ст. 6611; N 49, ст. 7014; 2012, N 27, ст. 3588; 2013, N 26, ст. 3207; N 30, ст. 4081; N 40, ст. 5037; 2014, N 14, ст. 1544; N 45, ст. 6157, 6158; N 48, ст. 6657; 2015, N 24, ст. 3377; 2016, N 7, ст. 920; N 15, ст. 2063; N 18, ст. 2506; N 27, ст. 4173, 4176, 4177; N 49, ст. 6844; 2017, N 49, ст. 7307, 7313; 2018, N 32, ст. 5095; N 49, ст. 7519; 2019, N 39, ст. 5375) следующие изменения:

1) статью 23 дополнить пунктом 23 следующего содержания:

"23. Налогоплательщики, осуществляющие операции с товарами, подлежащими прослеживаемости в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее в настоящем Кодексе - товары, подлежащие прослеживаемости), обязаны представлять в налоговый орган отчеты об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, и документы, содержащие реквизиты прослеживаемости, в случаях и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации.";

2) в статье 88:

а) абзац четвертый пункта 3 после слов "указанных пояснений" дополнить словами "не по формату, установленному федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, или";

б) дополнить пунктом 89 следующего содержания:

"89. При проведении камеральной налоговой проверки налоговой декларации, обязанность по представлению которой возложена на налогоплательщика в соответствии с пунктом 2 статьи 80, главами 21 и 262 настоящего Кодекса, или налоговой декларации, обязанность по представлению которой возложена на налогоплательщика в соответствии с главой 261 настоящего Кодекса (за исключением указанной декларации, представленной налогоплательщиком, не имеющим права на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, или не использующим указанное право), налоговый орган вправе истребовать у налогоплательщика, если иное не предусмотрено настоящим пунктом, счета-фактуры, первичные и иные документы, относящиеся к операциям с товарами, подлежащими прослеживаемости, при выявлении несоответствий:

1) между сведениями, содержащимися в налоговой декларации, представленной налогоплательщиком в соответствии с пунктом 2 статьи 80 и главами 261 и 262 настоящего Кодекса, и сведениями, содержащимися в отчете об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, и (или) документах, содержащих реквизиты прослеживаемости, представленных в налоговый орган налогоплательщиком, осуществляющим операции с товарами, подлежащими прослеживаемости;

2) между сведениями об операциях, содержащимися в налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, представленной налогоплательщиком, и сведениями об указанных операциях, содержащимися в отчете об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, представленном в налоговый орган другим налогоплательщиком, осуществляющим операции с товарами, подлежащими прослеживаемости;

3) между сведениями об операциях, содержащимися в отчете об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, представленном налогоплательщиком, осуществляющим операции с товарами, подлежащими прослеживаемости, и сведениями об указанных операциях, содержащимися в отчете об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, представленном в налоговый орган другим налогоплательщиком, осуществляющим операции с товарами, подлежащими прослеживаемости.

При этом налоговый орган не вправе истребовать у налогоплательщика счета-фактуры, первичные и иные документы, относящиеся к операциям с товарами, подлежащими прослеживаемости, при выявлении несоответствий, указанных в настоящем пункте, если такие документы ранее представлялись в налоговый орган в случаях и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации.";

3) в пункте 1 статьи 91 слова "по налогу на добавленную стоимость, о проведении осмотра в случаях, предусмотренных пунктами 8 и 81 статьи 88" заменить словами ", о проведении осмотра в случаях, предусмотренных пунктами 8, 81 и 89 статьи 88 настоящего Кодекса";

4) в абзаце первом пункта 1 статьи 92 слова "по налогу на добавленную стоимость, в случаях, предусмотренных пунктами 8 и 81 статьи 88" заменить словами ", в случаях, предусмотренных пунктами 8, 81 и 89 статьи 88".

Статья 2

Внести в статью 169 части второй Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340; 2001, N 1, ст. 18; 2002, N 22, ст. 2026; 2005, N 30, ст. 3130; 2008, N 48, ст. 5519; 2009, N 51, ст. 6155; 2010, N 31, ст. 4198; 2011, N 27, ст. 3881; N 30, ст. 4593; 2012, N 27, ст. 3588; N 31, ст. 4334; N 53, ст. 7619; 2013, N 14, ст. 1647; N 23, ст. 2889; N 26, ст. 3207; N 52, ст. 6985; 2014, N 16, ст. 1838; N 30, ст. 4239; N 48, ст. 6663; 2016, N 22, ст. 3098; N 27, ст. 4177; 2017, N 15, ст. 2131; N 49, ст. 7307; 2018, N 32, ст. 5095) следующие изменения:

1) абзац второй пункта 1 после слов "для приема и обработки этих счетов-фактур" дополнить словами ", если иное не предусмотрено настоящей статьей,";

2) дополнить пунктами 11 и 12 следующего содержания:

"11. При реализации товаров, подлежащих прослеживаемости, счета-фактуры, в том числе корректировочные счета-фактуры, выставляются в электронной форме, за исключением случаев:

1) реализации товаров, подлежащих прослеживаемости, физическим лицам для личных, семейных, домашних и иных не связанных с предпринимательской деятельностью нужд, а также налогоплательщикам налога на профессиональный доход;

2) реализации и перемещения товаров, подлежащих прослеживаемости, с территории Российской Федерации в соответствии с таможенной процедурой экспорта (реэкспорта);

3) реализации и перемещения товаров, подлежащих прослеживаемости, с территории Российской Федерации на территорию другого государства - члена Евразийского экономического союза.

12. Организации и (или) индивидуальные предприниматели при приобретении товаров, подлежащих прослеживаемости, обязаны обеспечить получение счетов-фактур, в том числе корректировочных счетов-фактур, в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота, являющегося российской организацией и соответствующего требованиям, утвержденным федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.";

3) в абзаце втором пункта 2 слова "а также" исключить, после слов "предъявленную покупателю," дополнить словами "а также неуказание (неверное указание) в счете-фактуре сведений, установленных подпунктами 16 - 18 пункта 5 настоящей статьи,";

4) подпункт 1 пункта 3 после слов "имущественных прав" дополнить словами ", за исключением операций по реализации товаров, подлежащих прослеживаемости,";

5) в пункте 5:

а) в подпункте 4 слова "авансовых или" заменить словами "оплаты, частичной оплаты или", дополнить словами ", передачи имущественных прав, реквизиты, позволяющие идентифицировать документ об отгрузке товаров (о выполнении работ, об оказании услуг), о передаче имущественных прав";

б) подпункт 5 изложить в следующей редакции:

"5) порядковый номер записи поставляемых (отгруженных) товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, наименование поставляемых (отгруженных) товаров (описание выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав и единица измерения (при возможности ее указания);";

в) подпункт 14 изложить в следующей редакции:

"14) регистрационный номер декларации на товары;";

г) дополнить подпунктами 16 - 18 следующего содержания:

"16) регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости;

17) количественная единица измерения товара, используемая в целях осуществления прослеживаемости;

18) количество товара, подлежащего прослеживаемости, в количественной единице измерения товара, используемой в целях осуществления прослеживаемости.";

д) абзац девятнадцатый считать абзацем двадцать вторым и в нем слова "подпунктами 13 и 14" заменить словами "подпунктом 13", дополнить новым вторым предложением следующего содержания: "Сведения, предусмотренные подпунктом 14 настоящего пункта, указываются в отношении товаров, страной происхождения которых не являются государства - члены Евразийского экономического союза.";

е) дополнить абзацем следующего содержания:

"Сведения, предусмотренные подпунктами 16 - 18 настоящего пункта, указываются в отношении товаров, подлежащих прослеживаемости.";

6) в пункте 52:

а) подпункт 4 изложить в следующей редакции:

"4) порядковый номер записи поставляемых (отгруженных) товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, наименование поставляемых (отгруженных) товаров (описание выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав и единица измерения (при возможности ее указания), по которым осуществляются изменение цены (тарифа) и (или) уточнение количества (объема);";

б) дополнить подпунктами 14 - 18 следующего содержания:

"14) страна происхождения товара;

15) регистрационный номер декларации на товары;

16) регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости;

17) количественная единица измерения товара, используемая в целях осуществления прослеживаемости;

18) количество товара, подлежащего прослеживаемости, в количественной единице измерения товара, используемой в целях осуществления прослеживаемости.".

Статья 3

Закон Российской Федерации от 21 марта 1991 года N 943-I "О налоговых органах Российской Федерации" (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, N 15, ст. 492; Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 33, ст. 1912; N 34, ст. 1966; 1993, N 12, ст. 429; Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 28, ст. 3484; 2002, N 1, ст. 2; 2003, N 21, ст. 1957; 2004, N 27, ст. 2711; 2005, N 30, ст. 3101; 2006, N 31, ст. 3436; 2009, N 29, ст. 3599; 2010, N 48, ст. 6247; 2011, N 27, ст. 3873; N 48, ст. 6730; 2012, N 50, ст. 6954; 2013, N 19, ст. 2329; N 26, ст. 3207; 2014, N 14, ст. 1544; 2016, N 27, ст. 4183, 4223; 2020, N 13, ст. 1857) дополнить статьей 62 следующего содержания:

"Статья 62. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов, в целях осуществления полномочий уполномоченного органа в сфере прослеживаемости товаров в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации, обеспечивает:

создание, внедрение и сопровождение национальной системы прослеживаемости товаров;

сбор, учет, хранение и обработку сведений, включаемых в национальную систему прослеживаемости товаров;

обмен сведениями между национальной системой прослеживаемости товаров и иными государственными информационными системами;

контроль за операциями с товарами, включенными в перечень товаров, подлежащих прослеживаемости.

Перечень товаров, подлежащих прослеживаемости, и критерии, применяемые при отборе отдельных видов товаров для включения в указанный перечень, утверждаются Правительством Российской Федерации.".

Статья 4

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлен иной срок вступления их в силу.

2. Статьи 1 и 2 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 июля 2021 года.

Президент Российской Федерации В. Путин