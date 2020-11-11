Названа дата выхода MacOS Big Sur

Apple назвала день официального релиза MacOS 11.0, получивший название Big Sur - 12 ноября. О выходе новой операционной системы компания впервые заявила на конференции разработчиков в июне. В августе ОС выпустили для публичного бета-тестирования.

Это будет первая MacOs, которую будут поддерживать новые MacBook, работающие на чипах Apple. В ОС обновится интерфейс, звуки, окна и значки.

Как уточняет The Verge, после установки Big Sur на компьютерах появится пункт управления, который можно настроить по собственному желанию (подобный есть в iOS). Также обновится "Центр уведомлений" - в нем будут виджеты и уведомления, которые сгруппируются по приложениям, как на мобильных гаджетах.

Также новый дизайн получат ряд приложений - почта, фотографии, карты (в них появится 360-градусный вид на объект и прочие новшества). Более схожими с iOS станут сообщения - в них можно будет закреплять беседы и отправлять мемодзи.