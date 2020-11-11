Названа дата запуска скоростных поездов из Москвы в Минск

Скоростные поезда "Ласточка" могут появиться на маршруте Москва - Минск после снятия ограничений на пассажирское железнодорожное сообщение, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции. Информация об этом размещена на сайте ОАО "РЖД" в связи с вводом с 13 декабря нового расписания движения поездов.

"С Белорусской железной дорогой проработан вопрос о назначении двух пар новых скоростных электропоездов "Ласточка" Москва - Минск в пятивагонном исполнении, - говорится в сообщении. - Запуск "Ласточек" станет возможен сразу после возобновления курсирования международных пассажирских поездов в сообщении с Республикой Беларусь".

В РЖД отметили, что международные пассажирские перевозки смогут осуществляться при условии открытия границ в прямом и транзитном сообщении.

"Ласточка" - это семейство пассажирских электропоездов, созданных на основе платформы Siemens Desiro для ОАО "РЖД". В пятивагонном поезде 443 сидячих пассажирских места. Скорость "Ласточки" - до 160 км/ч.