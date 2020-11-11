Названа дата запуска скоростных поездов из Москвы в Минск

"С Белорусской железной дорогой проработан вопрос о назначении двух пар новых скоростных электропоездов "Ласточка" Москва - Минск в пятивагонном исполнении, - говорится в сообщении. - Запуск "Ласточек" станет возможен сразу после возобновления курсирования международных пассажирских поездов в сообщении с Республикой Беларусь".
В РЖД отметили, что международные пассажирские перевозки смогут осуществляться при условии открытия границ в прямом и транзитном сообщении.
"Ласточка" - это семейство пассажирских электропоездов, созданных на основе платформы Siemens Desiro для ОАО "РЖД". В пятивагонном поезде 443 сидячих пассажирских места. Скорость "Ласточки" - до 160 км/ч.