У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Не обновляйтесь. Свежая прошивка "убила" смартфоны на Android

Текст:   Антон Благовещенский
11.11.2020,  
18:53
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Владельцы смартфонов OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro столкнулись с серьезными проблемами - после обновления прошивки с их устройств полностью стерлись личные данные. Сбой может произойти в результате установки новой оболочки OxygenOS 11.

По словам пользователей, которые оставляют жалобы в соцсетях и на профильных форумах, в результате ошибки разработчиков многие владельцы OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro получили вместо стабильного релиза закрытую бета-версию, которая не должна была попасть к ним на устройства.

Названы самые популярные в России смартфоны. И это опять не Xiaomi

В OnePlus уже предупредили владельцев новых девайсов о том, что апдейт, пришедший "по воздуху", устанавливать опасно - не убедившись, что это или стабильный релиз, или хотя бы публичная бета-версия. Кроме того, компания призвала всех регулярно делать резервные копии данных, хранящихся на мобильных устройствах.

смартфоны
Фото: apple.com
Названа дата выхода MacOS Big Sur 19:26
Камеру iPhone 12 Pro Max сравнили с флагманами от Samsung и Huawei 18:09
Вышло обновление iOS для старых iPhone. Почему его нужно установить 09.11.2020
Android
Фото: apple.com
Apple планирует выпустить складной iPhone 15:32
В Windows появилась долгожданная функция 09.11.2020
Специалист назвал наиболее опасные в использовании смартфоны 03.11.2020
OnePlus
Фото: Скриншот Twitter
В интернете начали появляться видео с дымящимися Xbox Series X 14:10
OnePlus представила смартфон в стиле Cyberpunk 2077 02.11.2020
Из смартфонов OnePlus уберут возможность "видеть сквозь одежду" 20.05.2020