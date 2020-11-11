Не обновляйтесь. Свежая прошивка "убила" смартфоны на Android

Владельцы смартфонов OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro столкнулись с серьезными проблемами - после обновления прошивки с их устройств полностью стерлись личные данные. Сбой может произойти в результате установки новой оболочки OxygenOS 11.

По словам пользователей, которые оставляют жалобы в соцсетях и на профильных форумах, в результате ошибки разработчиков многие владельцы OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro получили вместо стабильного релиза закрытую бета-версию, которая не должна была попасть к ним на устройства.

В OnePlus уже предупредили владельцев новых девайсов о том, что апдейт, пришедший "по воздуху", устанавливать опасно - не убедившись, что это или стабильный релиз, или хотя бы публичная бета-версия. Кроме того, компания призвала всех регулярно делать резервные копии данных, хранящихся на мобильных устройствах.