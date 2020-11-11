Недельная инфляция в России ускорилась на фоне ослабления рубля

Инфляция за неделю с 3 по 9 ноября составила 0,2%, сообщает Росстат. С начала ноября цены выросли на 0,2%, а с начала года - на 3,5%. В прошлом году аналогичные показатели составляли 0,3% и 2,7% соответственно. На предыдущей неделе инфляция была 0,1%.

Среди продовольственных товаров за отчетный период сильнее всего подорожал сахарный песок - на 2,2% и подсолнечное масло - на 1,5%. Рост цен на эти продукты продолжается, но сократился относительно показателей середины октября. Тогда цены на них росли на 3,8% и 2,2% в неделю.

Ситуация с ценами на подсолнечное масло уже вынудила Минэкономразвития проработать варианты регулирования экспорта семян подсолнечника. Его могут либо ограничить, либо увеличить пошлины с 6,5% до 30%, сообщили РИА Новости. По данным Минсельхоза, урожай культуры в этом году сократился до 13,2 млн тонн (в 2019 году было 15,4 млн тонн).

Среди остальных продуктов питания заметнее всего подорожал маргарин - на 0,6% и пшеничный хлеб 1 и 2 сорта - на 0,5%. Свинина подешевела на 0,2%.

Плодоовощная продукция стала дороже в среднем на 1,5%, лидеры роста - огурцы (+8,3% цены) и помидоры (+5,6%). Яблоки подешевели на 0,6%, белокочанная капуста на 0,3%, морковь - на 0,2%.

Подросли в цене спички на 0,7%, зубные щетки и пасты - на 0,4%. Пеленки для новорожденных стали дешевле на 0,2%.

Цены на машины-иномарки увеличились на 0,5%, на отечественные сигареты с фильтром - на 0,2%. При этом автомобильный бензин стоил столько же, как и на предыдущей неделе, а дизельное топливо подорожало на 0,3%.