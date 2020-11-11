К 2050 году на основе солнца и ветра будет производиться около половины электроэнергии в мире. Таков один из выводов опубликованного недавно доклада информационно-аналитического центра "Новая энергетика" "Российская отрасль ВИЭ в международных сравнениях: солнечная и ветровая энергетика" (заказчик исследования - Фонд инфраструктурных и образовательных программ Группы РОСНАНО).

В ближайшие годы солнечная и ветровая энергетика выйдут в лидеры роста мировой энергосистемы. Об этом говорят и другие исследования и прогнозы. В большинстве энергетических сценариев, именно солнечная и ветровая энергетика станут крупнейшими производителями электричества на земле в ближайшие десятилетия. Так, по данным агентства Bloomberg, суммарная доля ветровой и солнечной энергетики в выработке электроэнергии в мире составит 56% к 2050 году, а по данным международной консалтинговой компании DNV GL - более 60%.

Уже сейчас ветровая и солнечная генерация опережает традиционную (угольную, газовую, атомную) по темпам роста. Так, чистый прирост глобальных мощностей только солнечных электростанций в 2019 году почти в 2,5 раза превысил чистый прирост мощностей угольных и газовых, вместе взятых.

Россия в десятки раз отстает от ведущих стран по развитию солнечной и ветровой энергетики

По итогам 2019 года, мировая установленная мощность только солнечной энергетики превысила 580 ГВт, из которых 96% приходится на трех крупнейших производителей - Китай, США, Индию. Установленная мощность ветровой энергетики достигла 620 ГВт к концу 2019 года, из которых 95% приходится на Китай, Японию, США и Германию.

По прогнозам, к 2050 году глобальная установленная мощность солнечных и ветровых электростанций превысит 10 тысяч ГВт.

Сулинская ВЭС в Ростовской области. Фото: Пресс-служба ПАО "Фортум"

В России все возобновляемые источники электроэнергии, включая ветровую и солнечную, развиваются благодаря утвержденной Правительством РФ Первой программе поддержки ВИЭ на 2013-2024 годы. На сегодняшний день в нашей стране уже построено около 0,5 ГВт ветровых электростанций и 1,2 ГВт - солнечных. А к 2024 году совокупная мощность "зеленой" генерации должна вырасти до значения более 5,5 ГВт. После 2024 года начнет действовать Вторая программа поддержки ВИЭ, рассчитанная на 2025-2035 годы. Бюджет программы - около 400 млрд рублей. На эти средства планируется построить не менее 7 ГВт ветровых и солнечных электростанций, и продолжить развитие ВИЭ в нашей стране. С учетом объемов действующей программы (менее 6 ГВт), это даст около 13 ГВт установленной мощности солнечной и ветровой энергетики.

В правительстве обсуждается вариант, предполагающий сокращение объемов второго этапа программы поддержки ВИЭ вдвое

Особенностью Второй программы станут более жесткие требования к ее участникам: существенное увеличение глубины локализации, снижение капитальных затрат в 1,5-2 раза, повышения энергетической эффективности, а также обеспечение экспортных поставок. Несмотря на то, что Россия входит в первую мировую пятерку крупнейших производителей электроэнергии, она в десятки раз отстает от других участников пятерки по развитию солнечной и ветровой энергетики (показатель установленной мощности). И речь идет не только об энергодефицитных странах.

СЭС "Нура" - одна из крупнейших солнечных электростанций в Казахстане и на территории СНГ. Фото: ГК Хевел

Вопреки сложившемуся мифу о том, что ВИЭ развивают в основном страны, обделенные традиционными энергоресурсами, следует отметить, что такие нефте- и газоносные страны, как Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Канада, Норвегия существенно опережают Россию по темпам развития альтернативной генерации и имеют хорошие планы на будущее. Так, к 2030 году Канада планирует увеличить установленную мощность солнечной и ветровой энергетики до 27 ГВт, Катар - до 56. Авторы доклада "Российская отрасль ВИЭ в международных сравнениях: солнечная и ветровая энергетика" указывают на то, что российские планы по развитию солнечной и ветровой генерации являются самыми скромными среди всех сколько-нибудь заметных стран на экономической карте мира. В случае успешной реализации первой программы ДПМ ВИЭ, к 2024 году Россия, вероятно, будет находиться лишь в четвертом, а, возможно, и в пятом десятке стран по установленной мощности солнечных и ветровых электростанций.

Даже частичное снижение объемов господдержки ВИЭ способно привести к утрате наработанных промышленных компетенций

Вместе с тем, несмотря на сравнительно небольшой объем рынка, удалось создать в РФ производственную базу возобновляемой энергетики. Молодая отрасль ВИЭ РФ уже снизила стоимость проектов более чем в 2 раза за несколько лет, повысила свою эффективность, и на текущий момент способна выпускать не менее 1,6 ГВт оборудования ВИЭ ежегодно. Помимо производственного кластера развивается образовательная и научная составляющие отрасли ВИЭ.

По мнению авторов доклада, создание промышленного производства оборудования и компонентов для солнечной и ветровой энергетики в России стало важным заделом для диверсификации российской экономики и полноценного участия страны в мировом секторе ВИЭ, в том числе в экспорте продуктов и услуг.

Солнечная электростанция в селе Кош-Агач Республики Алтай. Фото: ГК "Хевел"

Развитие ВИЭ - это не только создание промышленных и технологических компетенций, но также и путь к декарбонизации мировой экономики. В ЕС уже всерьез обсуждается введение с 2022 года запретительных таможенных пошлин на импортируемые товары с высоким углеродным следом. Потребители российской экспортной продукции могут принять коллективное решение об отказе от наиболее "грязной" ее части за счет введения таких заградительных мер в отношении товаров, не соответствующих новым стандартам. При этом углеродоемкость российского экспорта одна из самых высоких в мире и суммарные потери отечественных нефтегазовых, металлургических и других экспортоориентированных компаний могут достигать не менее 3,6 млрд евро ежегодно.

Авторы доклада считают, что в этой связи целесообразным могло бы быть повышение государственных целевых ориентиров развития солнечной и ветровой энергетики. Однако даже суммарная мощность солнечных и ветровых электростанций в 50ГВт к 2035 году вряд ли позволит России войти в первую мировую десятку.

Однако вместо этого сегодня в правительстве обсуждается вариант, предполагающий сокращение объемов второго этапа программы поддержки ВИЭ вдвое (надо отметить, что программа поддержки и так была "урезана". Первоначально, сумма поддержки обсуждалась на уровне 700 млрд рублей, но в конечном итоге утверждено было только 400 млрд рублей). Если такой сценарий будет принят, то, как говорят эксперты, это приведет не просто к уменьшению объемов строительства новых мощностей ВИЭ, но и поставит под вопрос рентабельность уже созданных предприятий по производству компонентов ВИЭ. Как следствие - уход с рынка ключевых игроков, и, в итоге, деградация только что созданной отрасли.

"Текущие условия позволят вводить порядка 400 МВт новых ветроустановок в год, т.е. менее 150-180 МВт на каждого крупного игрока, поясняет гендиректор ГК "Вестас в России" Кимал Юсупов. - Еще меньший объем выпуска оборудования не позволит создать в РФ рентабельное производство".

Даже частичное снижение заявленных объемов поддержки способно привести к утрате наработанных промышленных компетенций. С учётом растущего значения возобновляемой энергетики в мировой экономике, это отрицательно скажется на глобальной конкурентоспособности страны, как энергетической державы. А учитывая растущее внимание к "углеродному следу товаров", сворачивание отечественной отрасли ВИЭ негативно отразится и на конкурентоспособности отечественной промышленности.