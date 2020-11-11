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11.11.2020 20:30
Рубрика: Спорт

Готовы сократить

НХЛ может уменьшить число игр в новом сезоне
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Федеральный выпуск № 255(8309)
Руководство североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) рассматривает вариант проведения чемпионата сезона-2020/21 в сокращенном формате. Об этом заявил комиссар лиги Гэри Беттмэн, слова которого приводит пресс-служба организации.

- Возможно, будет лучше, если мы будем играть по сокращенному графику. При этом важно сохранить его географически ориентированным и периодически перестраивать, чтобы иметь возможность решать вопросы, связанные с ограничениями на перемещения, - подчеркнул Беттмэн.

Фото: Bruce Bennett/Getty Images
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Напоследок Беттмэн добавил, что начало следующего сезона запланировано на 1 января.

Регулярный чемпионат НХЛ минувшего сезона был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. В Кубке Стэнли победу одержала "Тампа", за которую выступают российские хоккеисты Андрей Василевский, Михаил Сергачев, Никита Кучеров и Александр Волков.

Спорт Хоккей Чемпионат НХЛ

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