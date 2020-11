Что такое быть собкором в зарубежье? Это словно работать на удаленке. Ты и с редакцией, но и как бы вне ее. И чтобы чувствовать ритм жизни родной газеты, необходимы два условия. Ты должен любить и свою газету, и страну, где живешь. Только тогда у журналиста получится.

Как получилось у Нивы Миракян в Риме. Юная девушка-черноглазка с годами превратилась в молодую красавицу. А ее репортажи, поначалу несколько наивные, не потеряв чувственной женственности, стали статьями хорошо знающего и любящего Италию страноведа. А еще Нива теперь - мама. Сына, в Риме родившегося, они с супругом назвали Данте. Многообещающе...

У "Российской газеты" одиннадцать собственных корреспондентов. А собкоров - двенадцать. Потому что все одиннадцать могут считать своим нашего Генерального директора Павла Негоицу, в прошлом собственного корреспондента в том же Риме. Особый собкоровский шик - интервью с самыми звездными людьми чужого государства. У Павла это встречи и с Папой Римским, и с вечным нашим кумиром, певцом Адриано Челентано. И много еще чего.

Впрочем, здесь я дал маху: никакого не чужого. За годы жизни вдали страна становится и твоей. Ты понимаешь ее как родную, Нет, все же почти как родную. И, прощаясь, увозишь из Рима, Парижа, Токио... не только традиционные чемоданы с красивыми вещами и редкими книгами, но и частичку того города, где ты жил, работал. Частичка эта навсегда с тобою. А дома ты невольно делаешь все, чтобы Италия, Англия, Франция сделались понятнее и, может, любимее для тех, кто бывал в "твоих" странах наскоком или не бывал вовсе. И здесь нам, журналистам, везет. Для того ты и вкалываешь в своей газете, чтобы вспоминать о том, как было там, и передавать небольшую толику собственной страсти читателям. Пусть легкая, но прививка любви.

Павел Негоица - бокал чудесного итальянского вина за Орден Звезды и за Италию. Фото: Сергей Михеев/ РГ

У почти каждого собкора это в разной степени удается. А уж у Павла Негоицы удалось точно. Не зря недавно посол Итальянской Республики в Москве Паскуале Терраччано вручил ему орден Звезды Италии степени "Кавалер". По этому поводу в посольстве собралась половина нашей редакции. И посол напомнил, как много связывает нашу газету с Италией. Чего стоит рубрика "Русско-итальянский словарь", регулярно появлявшаяся в "Российской газете".

Грацие, синьоры собкоры!

Николай Долгополов, заместитель главного редактора "РГ", собкор во Франции (1987-1992)

Между тем

Логотип "Российской газеты" занял достойное место на фирменном "веере" Ассоциации иностранной прессы в Италии (Associazione della Stampa Estera in Italia), хорошо знакомом не только на Апеннинах, но и далеко за их пределами.

Этот красочный коллаж служит фоном для крупных мероприятий и пресс-конференций, проходящих в итальянской столице. Фото: Associazione della stampa estera in Italia

Этот красочный коллаж служит фоном для крупных мероприятий и пресс-конференций, проходящих в итальянской столице с участием премьер-министра Италии, членов его кабмина и других высокопоставленных чиновников страны, а также ключевых ньюсмейкеров, для которых Stampa Estera стала в последние годы важным информационным "мостом", связывающим Италию с остальным миром.

На данный момент членами Ассоциации являются около 600 изданий из более чем 60 стран мира. Однако попасть на заветный "веер" посчастливилось лишь 240. Среди них, наряду с The Guardian, Le Monde, El Pais, The New York Times, Frankfurter Allgemeine Zeitung, прямо по центру расположился логотип "Российской газеты".

Впервые "веер" появился 26 лет назад, тогда из всех российских СМИ на нем красовалась только "Правда". "Последний раз мы обновляли наш знаменитый коллаж в 1992 году. С тех пор журналистский мир претерпел немало изменений - каких-то изданий уже не существует, некоторые же утратили свой вес. Кроме того, старый "веер" был выполнен вручную, а новый мы смогли реализовать с помощью цифровых технологий и включить в него также несколько авторитетных онлайн-платформ", - рассказал "РГ" советник Ассоциации Густав Хоффер, который лично курировал этот проект.