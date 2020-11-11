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11.11.2020 19:02
Рубрика: Общество

Маска по нраву

Нюта Федермессер: Пандемия дает шанс поменять социальную помощь в России
Текст: Елена Яковлева
Российская газета - Федеральный выпуск № 255(8309)
Словосочетание "пандемия 2020" станет столь же нарицательным и понятным всем во всем мире, как и "11 сентября", уверена известный лидер сектора НКО, создатель хосписа "Вера" Нюта Федермессер.
Нюта Федермессер (слева): Пандемия-2020 - время начала социальных изменений. Фото: Петр Ковалев / Фотохост-агентство ТАСС Нюта Федермессер (слева): Пандемия-2020 - время начала социальных изменений. Фото: Петр Ковалев / Фотохост-агентство ТАСС
Нюта Федермессер (слева): Пандемия-2020 - время начала социальных изменений. Фото: Петр Ковалев / Фотохост-агентство ТАСС

2020 год даст сильные идеи и задаст новое время с иными измерениями, заявила она на форуме АСИ. Почему? Потому что каждый человек, столкнувшись с чем-то ранее неведомым, почувствовал себя уязвимым, считает Нюта. Сегрегированные группы населения - люди с психическими расстройствами или с особенностями развития - пополнились новыми категориями граждан. Например, люди старше 65 без права выхода на улицу хорошо ощутили на себе эту "сегрегацию" и, конечно, стали нуждаться в поддержке общества. А школьники в онлайн-школе без беганья на переменах и в буфет за пирожками - все те же школьники или другие? - спрашивает Федермессер.

Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Нюта Федермессер: Нам нужен закон о распределенной опеке

Опыт пандемии даже не позволит, а потребует перемен в сфере социальной ответственности в стране, считает она.

3000 идей - самое большое количество - пришло перед началом форума АСИ именно на социальный трек.

Попытка проанализировать идеи выявила два парадокса.

С социальной помощью в России в общем-то всё неплохо, но есть две обескураживающие закономерности - оказываемая помощь часто не подходит конкретному человеку (не та инвалидная коляска, нет пандуса в подъезде). А если помощь подходит, как родовпоможения или выделение обезболивающих средств, то сопряжена с унижениями человека.

По мнению Нюты Федермессер, продемонстрированная в пандемию способность нашего огромного государства действовать оперативно, очень быстро принимая решения, должна быть теперь повернута из области запретов в сторону социальных изменений.

- Я уверена, что пандемия-2020 - это время начала социальных изменений, - говорит Федермессер.

Всем будет понятно, что пожилой человек, закрытый в своей комнате, болен уже по причине изоляции.

Разговор о социальных изменениях в третьем тысячелетии уже точно будет связан с влиянием пандемии на жизнь человека.

- Как экономист я люблю цифры, но как университетский человек буквы люблю еще больше, - подчеркнул известный экономист, профессор Александр Аузан и предложил интересные модели выбора между свободой, справедливостью и эффективностью.

По его мнению, на первое место сейчас в России выходит социальная справедливость.

Нюта Федермессер оценила постановление о помощи паллиативным больным на дому

У нас, как и во многих странах мира, социальные институты часто равнодушны к людям. Но на это нашлась неожиданная управа. Опросы показали, что на первое место по институциональному доверию у людей вышли цифровые платформы, опередив в этом чиновников всевозможных правительств и аппаратов. По мнению Аузана, так "сбоку" пристраиваются, надстраиваются новые институты. И конечно, благодаря им становятся возможными более тонкие социальные настройки.

Он обратил внимание на рост социальной ответственности в обществе, вызванной как работой волонтеров, так и растущим пониманием, что маски надо носить не только ради защиты себя, но и для того, чтобы защитить других.

Опросы показывают, что примерно 40 процентов российских граждан готовы к тому, что государство возьмет всю ответственность за социальные проблемы на себя, особенно не спрашивая об этом людей. Но 54 процента не готовы доверить ему все свои персональные данные, потому что не уверены в том, что государство обеспечит их безопасность. Идет ли речь о борьбе с преступностью или о борьбе с болезнями, люди не всегда готовы полностью передовериться государству и предоставить свои данные в его пользование без всяких условий.

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