Указ губернатора Нижегородской области от 10 ноября 2020 года № 194 "О внесении изменения в Указ Губернатора Нижегородской области от 7 апреля 2020 г. № 53"

1. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 7 апреля 2020 г. № 53 "О мерах поддержки организаций и лиц, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" изменение, изложив текст Указа в следующей редакции:

"В целях поддержки организаций и лиц, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19):

1. На период с 28 марта 2020 г. и по 31 января 2021 г. (включительно), в целях стимулирования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - Работодатели) по сохранению рабочих мест, установить меры поддержки из областного бюджета в виде финансовой помощи по компенсации затрат на оплату труда работников и финансовой помощи на оплату коммунальных услуг, предусмотренные пунктами 2 и 3 настоящего Указа.

Меры поддержки предоставляются Работодателям, деятельность, которых приостановлена подпунктами 3.1-3.3 пункта 3 Указа Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 "О введении режима повышенной готовности" (далее - Указ Губернатора области № 27) или осуществляющим деятельность в сферах, наиболее пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также отдельным категориям социально ориентированных организаций и предприятий, а именно следующим категориям Работодателей:

1) субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе индивидуальным предпринимателям, не имеющим наемных работников:

а) парковым комплексам, детским игровым комнатам, аквапаркам, массажным салонам;

б) ресторанам, кафе, столовым, буфетам, барам, закусочным и иным предприятиям общественного питания (за исключением организаций общественного питания, деятельность которых не приостанавливалась в соответствии с Указом Губернатора области № 27);

в) салонам красоты (парикмахерским), спа-салонам, косметическим и маникюрным салонам, соляриям;

г) концертным залам;

д) туроператорам, туристическим агентствам и прочим организациям, предоставляющим услуги в сфере туризма.

2) юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений и предприятий) и индивидуальным предпринимателям (в том числе не имеющим наемных работников):

а) фитнес-центрам и другим объектам физической культуры и спорта;

б) санаторно-курортным организациям, пансионатам, базам отдыха, санаториям, профилакториям, гостиницам и прочим местам для временного проживания;

в) предприятиям по производству изделий народных художественных промыслов;

г) объектам музейно-выставочных пространств;

д) театрам, театральным студиям.

3) субъектам малого и среднего предпринимательства, имеющим статус социального предприятия, а также социально ориентированным некоммерческим организациям (за исключением государственных и муниципальных учреждений и предприятий), добровольным театральным объединениям, осуществляющим деятельность в сфере культуры, физкультурно-оздоровительной деятельности и спорта, дополнительного образования, абилитации и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья, организации отдыха и оздоровления детей, психолого-педагогического и социального сопровождения семьи и детей-сирот.

2. Финансовая помощь Работодателям, определенным пунктом 1 настоящего Указа, в целях компенсации затрат на оплату труда работников определяется за период, указанный в пункте 12 настоящего Указа, из расчета 13942,53 рубля в месяц и суммы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, социальное страхование, обязательное медицинское страхование на каждого работника в зависимости от режима налогообложения Работодателя.

Финансовая помощь индивидуальным предпринимателям, не имеющим наемных работников, определяется из расчета 13942,53 рубля в месяц.

Предоставление финансовой помощи осуществляется на следующих условиях:

Работодатель подтверждает, что за период с даты введения режима повышенной готовности в соответствии с Указом Губернатора области № 27 до даты вступления в силу настоящего Указа численность работников уменьшилась не более чем на 10 (десять) процентов, а также гарантирует, что вплоть до снятия режима повышенной готовности не будет допущено снижение численности работников, за которыми сохраняется заработная плата, более чем на 5 (пять) процентов;

Работодатель осуществляет выплату заработной платы всем работникам в течение периодов нерабочих дней с сохранением заработной платы, установленных указами Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", от 2 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" и от 11 мая 2020 г. № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", в соответствии с трудовым законодательством.

Работодатель предоставляет согласия всех работников на выполнение социально значимых работ, необходимых для осуществления полномочий органов государственной власти, органов местного самоуправления Нижегородской области в период режима повышенной готовности, введенного в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее - Работы). В случае, если согласия на выполнение Работ предоставлены не всеми работниками (без учета работников, имеющих основания не быть привлеченными для осуществления таких работ, исходя из состояния их здоровья и жизненной ситуации), сумма финансовой помощи, определенная в порядке, установленном абзацем первым настоящего пункта, пропорционально уменьшается.

Порядок расчета численности работников в целях реализации настоящего пункта определяется нормативным правовым актом Правительства Нижегородской области.

Работы осуществляются в объеме не менее 20 часов в неделю в период действия режима повышенной готовности, за исключением работников, имеющих основания не быть привлеченными для осуществления таких работ, исходя из состояния их здоровья и жизненной ситуации.

3. Предоставление финансовой помощи Работодателям, определенным пунктом 1 настоящего Указа, на оплату коммунальных услуг в размере 100 (ста) процентов соответствующих затрат (минимально необходимых для поддержания функционирования соответствующих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей) за услуги, потребленные в течение периода, установленного в пункте 12 настоящего Указа.

4. Гражданам, зарегистрированным до 13 марта 2020 г. в качестве налогоплательщиков специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" (далее - Самозанятые граждане), деятельность которых приостановлена в соответствии с Указом Губернатора области № 27 (при условии отсутствия возможности осуществлять деятельность в дистанционном (удаленном) режиме и (или) выдачу результатов работ бесконтактным способом), установить оплату из областного бюджета в размере 13 942,53 рубля в месяц (далее - Оплата) на период, определенный в соответствии с пунктом 12 настоящего Указа, при условии выполнения Работ с согласия таких граждан. Оплата производится органами местного самоуправления муниципальных районов (округов) и городских округов за счет целевых средств из областного бюджета по решению комиссий по оказанию мер поддержки хозяйствующим субъектам, пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

5. Министерству промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области образовать комиссию Нижегородской области по оказанию мер поддержки хозяйствующим субъектам, пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее - Комиссия области).

Комиссия области рассматривает вопросы предоставления финансовой помощи, предусмотренной пунктами 1-3 настоящего Указа, Работодателям со среднесписочной численностью работников более 100 (ста) человек, а также организациям народных художественных промыслов вне зависимости от среднесписочной численности работников. В этом случае финансовая помощь предоставляется за счет средств, предусмотренных в областном бюджете на 2020 год министерству промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области.

Комиссия области передает управлению по труду и занятости населения Нижегородской области перечни лиц, привлекаемых к выполнению Работ в соответствии с пунктом 2 настоящего Указа, в порядке, утверждаемом Правительством Нижегородской области, а также согласия таких лиц на выполнение Работ.

6. Органам местного самоуправления муниципальных районов (округов) и городских округов Нижегородской области образовать комиссии по оказанию мер поддержки хозяйствующим субъектам, пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее - Комиссии муниципальных образований).

Комиссии муниципальных образований рассматривают вопросы предоставления финансовой помощи, предусмотренной пунктами 1-3 настоящего Указа, Работодателям со среднесписочной численностью работников не более 100 (ста) человек, а также Самозанятым гражданам в соответствии с пунктом 4 настоящего Указа. В этом случае финансовая помощь предоставляется органами местного самоуправления муниципальных районов (округов) и городских округов за счет целевых средств из областного бюджета.

Комиссии муниципальных образований передают управлению по труду и занятости населения Нижегородской области перечни лиц, привлекаемых к выполнению Работ в соответствии с пунктами 2 и 4 настоящего Указа в порядке, утверждаемом Правительством Нижегородской области, а также согласия таких лиц на выполнение Работ.

7. Перечень социально значимых работ, необходимых для осуществления полномочий органов государственной власти, органов местного самоуправления Нижегородской области в период режима повышенной готовности, введенного в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), при условии выполнения которых предусматривается выплата финансовой помощи и Оплаты в соответствии с пунктами 2 и 4 настоящего Указа, устанавливается согласно приложению к настоящему Указу.

Определение объема и координация Работ осуществляются управлением по труду и занятости населения Нижегородской области, в том числе с использованием сервиса "Карта жителя Нижегородской области" (портал "nn-card.ru").

8. Лица, которые предоставляют согласие на выполнение Работ в соответствии с настоящим Указом, привлекаются на их выполнение с ограничением по времени выполнения работ не более 4 (четырех) часов в день (если указанное лицо не изъявит согласие на выполнение работ в течение более длительного времени) и по возможности с учетом его профессиональных навыков.

В случае наличия технической возможности и (или) соответствия направленности деятельности Работодателя, профессиональной деятельности Самозанятого гражданина требованиям управления по труду и занятости населения Нижегородской области к Работам, к которым привлекаются лица в соответствии с пунктами 2 и 4, Работы могут осуществляться такими лицами по месту работы (осуществления профессиональной деятельности Самозанятого гражданина).

9. Меры поддержки, предусмотренные настоящим Указом, не предоставляются юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, самозанятым гражданам, привлеченным к административной ответственности в соответствии со статьями 6.3 или 20.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в период действия режима повышенной готовности.

10. Предоставить право бесплатного проезда в общественном транспорте к месту (от места) выполнения Работ для лиц, которые привлечены к их выполнению, в соответствии с настоящим Указом. Министерству транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области обеспечить выполнение настоящего пункта на основании информации, предоставленной управлением по труду и занятости населения Нижегородской области.

11. Управление по труду и занятости населения Нижегородской области передает в министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области, органам местного самоуправления муниципальных районов (округов) и городских округов Нижегородской области информацию о фактическом привлечении и выполнении Работ лицами, привлекаемыми к этим Работам в соответствии с пунктами 2 и 4 настоящего Указа.

12. Финансовая помощь, предусмотренная пунктом 2 настоящего Указа, и Оплата, предусмотренная пунктом 4 настоящего Указа, осуществляются по факту выполнения Работ лицами, которые привлечены к их выполнению, в соответствии с настоящим Указом, за исключением случаев отсутствия необходимости выполнения Работ.

Отсутствие необходимости выполнения Работ не является основанием для невыплаты финансовой помощи и Оплаты. При этом при отсутствии необходимости выполнения Работ бесплатный проезд в соответствии с пунктом 10 настоящего Указа не предоставляется.

Выплаты финансовой помощи, предусмотренной пунктами 2 и 3 настоящего Указа, а также Оплата, предусмотренная пунктом 4 настоящего Указа, производятся с 28 марта 2020 г.:

- по 31 июля 2020 г. - Работодателям, указанным в подпункте "г" подпункта 2 пункта 1 и подпункте 3 пункта 1 настоящего Указа;

- по 7 августа 2020 г. - Работодателям, указанным в подпункте "в" подпункта 1 пункта 1 настоящего Указа;

- по 31 декабря 2020 г. - Работодателям, указанным в подпункте "д" подпункта 1, подпунктах "а", "б", "в" подпункта 2 настоящего Указа;

- до момента возобновления деятельности, но не позднее чем по 31 декабря 2020 г. - Работодателям, указанным в подпунктах "а", "б", "г" подпункта 1, подпункте "д" подпункта 2 пункта 1 настоящего Указа, Самозанятым гражданам согласно пункту 4 настоящего Указа.

Выплаты финансовой помощи, предусмотренной пунктами 2 и 3 настоящего Указа, а также Оплата, предусмотренная пунктом 4 настоящего Указа, предприятиям общественного питания, возобновившим свою деятельность в пилотном режиме в соответствии с пунктом 3.8 Указа Губернатора области № 27, продолжаются в период с момента открытия в пилотном режиме до возобновления ими деятельности без предусмотренных пунктами 3.1 - 3.8 Указа Губернатора области № 27 ограничений, но не позднее 31 декабря 2020 г.

Период с 28 марта 2020 г. до даты подачи Работодателями (Самозанятыми гражданами) первичной заявки на получение финансовой помощи, предусмотренной пунктом 2 настоящего Указа, а также Оплаты, предусмотренной пунктом 4 настоящего Указа, считать периодом отсутствия необходимости в выполнении Работ, не требующим предоставления информации о фактическом привлечении и выполнении Работ в соответствии с пунктом 11 настоящего Указа.

Заявки на выплату финансовой помощи, предусмотренной пунктами 2 и 3 настоящего Указа, а также Оплаты, предусмотренной пунктом 4 настоящего Указа, принимаются по 31 января 2021 г. (включительно).

13. Министерству финансов Нижегородской области обеспечить выделение денежных средств из областного бюджета на финансирование мероприятий, предусмотренных настоящим Указом.

14. Поручить министерству промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области подготовить предложения по снижению налога на имущество организаций собственникам офисных, торговых, складских объектов недвижимости, признаваемых объектами налогообложения по налогу на имущество организаций, при условии снижения размера арендной платы по договорам аренды указанного имущества арендаторам, осуществляющим деятельность в сферах, наиболее пострадавших в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), указанным в пункте 1 настоящего Указа, а также арендаторам, осуществляющим розничную торговлю (за исключением аптек, аптечных пунктов, объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости), в том числе, увязав эти меры поддержки с необходимостью сохранения рабочих мест в указанных сферах деятельности.

15. Контроль за выполнением настоящего Указа оставляю за собой.".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Г.С.Никитин







