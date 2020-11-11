Постановление правительства Новосибирской области от 9 ноября 2020 года № 464-п "О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п"

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", предложением Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области (письмо от 06.11.2020 № 54-00-01/002-10265-2020) Правительство Новосибирской области постановляет:

Внести в постановление Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п "О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области" следующие изменения:

1. Преамбулу после слов "от 25.09.2020 №001/001-8887-2020" дополнить словами ", от 23.10.2020 № 54-00-06/001-9847-2020, от 06.11.2020 № 54-00-01/002-10265-2020".

2. В абзаце четвертом подпункта 1 пункта 3 цифры "50" заменить цифрами "30".

Губернатор Новосибирской области А.А.Травников







