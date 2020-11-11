Новые министры приступили к работе

Назначенные на должности министры приступили к работе.

Сотрудникам минприроды нового министра Александра Козлова представила вице-премьер Виктория Абрамченко. Он человек для правительства не новый, сфера миприроды хорошо ему знакома. "Александр Александрович занимался всей повесткой Дальнего Востока (в должности главы минвостокразвития. - Прим. ред.) - от развития конкретных отраслей экономики до сфер, которыми занимается минприроды", - сказала Абрамченко.

Задачи Козлова - это и работа по нацпроекту "Экология", в том числе все, что связано с обращением с отходами в рамках федерального проекта "Чистая страна", и координация работы по федпроекту "Чистый воздух". В числе приоритетных Абрамченко выделила и исполнение плана по декриминализации и развитию лесного комплекса. От Козлова также ждут усиления роли Росприроднадзора.

Нового главу минстроя Ирека Файзуллина представил коллективу ведомства вице-премьер Марат Хуснуллин. С января Файзуллин был первым замминистра строительства и ЖКХ. Перед отраслью стоит задача сокращения инвестиционно-строительного цикла минимум на год, а также продолжения активной деятельности по вводу жилья, сказал вице-премьер. Программа "Жилье" станет главным драйвером развития экономики, подчеркнул вице-премьер. Ключевыми задачами министерства Хуснуллин назвал цифровизацию строительной отрасли, кардинальное изменение подходов к проектированию, экспертизе и контролю. Продолжится предметная работа по решению вопроса обманутых дольщиков, параллельно будет настроен процесс предотвращения появления новых долгостроев. Кроме того, министерству необходимо выстроить системную работу с губернаторами, а также привлекать инвесторов - и здесь одним из главных рычагов может стать развитие ипотеки, рассказал Хуснуллин.

Вице-премьеры представили сотрудникам Минприроды, Минстроя, Минэнерго и Минвостокразвития их новых руководителей

Перед минстроем в ближайшие десять лет стоит важнейшая задача - повысить качество жизни 5 миллионов семей, сказал, в свою очередь, Файзуллин. "Это возможно только благодаря комплексному подходу - строительству нового качественного жилья, расселению аварийных домов, созданию комфортных городских пространств, снятию административных барьеров, проведению капитальных ремонтов", - отметил он.

Вице-премьер Юрий Трутнев представил сотрудникам минвостокразвития нового главу ведомства Алексея Чекункова. Трутнев отметил опыт Чекункова, приобретенный во время его работы гендиректором Фонда развития Дальнего Востока и Арктики. "Новый министр хорошо разбирается в том, как работает весь механизм привлечения инвестиций на Дальнем Востоке. Он хорошо знает принципы работы инвесторов, разбирается в том, что необходимо для того, чтобы на Дальнем Востоке создавались новые предприятия, новые рабочие места, росла экономика", - сказал Трутнев. Чекунков обещал в ближайшее время сформировать костяк новой команды.

Нового министра энергетики Николая Шульгинова коллективу минэнерго представил вице-премьер Александр Новак. "Николай Григорьевич всю жизнь проработал в электроэнергетике, последние пять лет занимал должность председателя правления одной из крупнейших российских энергетических компаний - "РусГидро". Это профессионал с огромным опытом работы", - отметил Новак.

"Мы с Александром Валентиновичем будем работать в тандеме. То, что принято решение назначить отдельного вице-премьера по ТЭК, повышает нашу ответственность. Впереди у нас много работы", - сказал Шульгинов.