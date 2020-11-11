Новый глава Минприроды представлен коллективу министерства

"Александр Александрович для правительства человек не новый, - подчеркнула Виктория Абрамченко. - На своей прежней должности он занимался Дальним Востоком: от развития конкретных отраслей экономики и до сфер, находящихся в зоне ответственности Минприроды, в том числе разбирался инцидентом с массовой гибелью гидробионтов на Камчатке. Так что сферу эту хорошо знает".
Вице-премьер обратила внимание на некоторые задачи, которыми Александру Козлову предстоит заниматься особенно плотно. В первую очередь это все, связанное с национальным проектом "Экология": обращение с твердыми коммунальными отходами, координация работы по проекту "Чистый воздух", исполнение плана правительства по декриминализации лесной отрасли.
"Минприроды надо вместе с Федеральным собранием принимать конкретные нормативно-правовые акты для выполнения поставленных президентом задач", - уточнила Виктория Абрамченко.
Кроме того, на повестке вопросы развития цифровизации, создания мониторинговых систем, особенно на Байкале и Камчатке.
"Еще одно направление работы - усиление роли надзорных органов министерства, - сказала вице-премьер. - Год был непростым, произошло много событий, в том числе с негативным техногенным воздействием на окружающую среду и здоровье человека. Поэтому усилению роли Росприроднадзора надо уделить особое внимание".
Сам Александр Козлов сообщил, что теперь он будет работать в единой команде с сотрудниками министерства и попросил коллег максимально быстро погрузить его в повестку новых задач.
"Реформа сферы обращения с твердыми коммунальными отходами волнует всех, - сообщил коллегам Александр Козлов. - В ближайшее время проведем совещание, определим стратегию и тактику. Я уже начал знакомиться с национальным проектом, в ближайшее время проведем встречи, посмотрим, что у нас по этим вопросам".
Новый министр предложил своим подчиненным до конца года продолжать работать по принятым ранее программам. Вносить изменения он будет уже в планы на 2021 год, параллельно знакомясь и с ситуацией в Минприроды, и с коллективом ведомства.