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11.11.2020 11:06
Рубрика: Общество

Новый глава Минприроды представлен коллективу министерства

Текст: Алексей Дуэль
Вопросы национального проекта "Экология" и входящих в него федеральных программ должны оказаться в центре внимания нового главы Минприроды Александра Козлова. Об этом сказала вице-премьер Виктория Абрамченко, представляя нового руководителя коллективу министерства природных ресурсов и экологии.
Александр Козлов. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Александр Козлов. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Александр Козлов. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

"Александр Александрович для правительства человек не новый, - подчеркнула Виктория Абрамченко. - На своей прежней должности он занимался Дальним Востоком: от развития конкретных отраслей экономики и до сфер, находящихся в зоне ответственности Минприроды, в том числе разбирался инцидентом с массовой гибелью гидробионтов на Камчатке. Так что сферу эту хорошо знает".

Фото: РИА Новости www.ria.ru
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Вице-премьер обратила внимание на некоторые задачи, которыми Александру Козлову предстоит заниматься особенно плотно. В первую очередь это все, связанное с национальным проектом "Экология": обращение с твердыми коммунальными отходами, координация работы по проекту "Чистый воздух", исполнение плана правительства по декриминализации лесной отрасли.

"Минприроды надо вместе с Федеральным собранием принимать конкретные нормативно-правовые акты для выполнения поставленных президентом задач", - уточнила Виктория Абрамченко.

Кроме того, на повестке вопросы развития цифровизации, создания мониторинговых систем, особенно на Байкале и Камчатке.

"Еще одно направление работы - усиление роли надзорных органов министерства, - сказала вице-премьер. - Год был непростым, произошло много событий, в том числе с негативным техногенным воздействием на окружающую среду и здоровье человека. Поэтому усилению роли Росприроднадзора надо уделить особое внимание".

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Сам Александр Козлов сообщил, что теперь он будет работать в единой команде с сотрудниками министерства и попросил коллег максимально быстро погрузить его в повестку новых задач.

"Реформа сферы обращения с твердыми коммунальными отходами волнует всех, - сообщил коллегам Александр Козлов. - В ближайшее время проведем совещание, определим стратегию и тактику. Я уже начал знакомиться с национальным проектом, в ближайшее время проведем встречи, посмотрим, что у нас по этим вопросам".

Новый министр предложил своим подчиненным до конца года продолжать работать по принятым ранее программам. Вносить изменения он будет уже в планы на 2021 год, параллельно знакомясь и с ситуацией в Минприроды, и с коллективом ведомства.

Общество Экология Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство Минприроды

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