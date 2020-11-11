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Нужно ли часто перезагружать смартфон

Текст:   Антон Благовещенский
11.11.2020,  
19:08
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Перезагрузка смартфона - это очистка оперативной памяти, а также запуск с нуля всех системных служб и приложений. Современным смартфонам перезагрузка не требуется - если пользователя устраивает, как работает устройство.

Об этом агентству "Прайм" рассказал Владимир Гриценко, эксперт платформы НАФИ "Цифровой гражданин".

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По его словам, мобильные устройство перезагружаются сами - например, когда происходит обновление операционных систем. Однако если пользователь заметил сбои в работе девайса, то первое, что стоит попробовать сделать - перезагрузить его.

Перезагрузка смартфона может помочь, если, например, не работает Wi-Fi, отказывается включаться режим модема, аккумулятор разряжается слишком быстро или не запускаются приложения, уверен эксперт.

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