Нужно ли часто перезагружать смартфон

Перезагрузка смартфона - это очистка оперативной памяти, а также запуск с нуля всех системных служб и приложений. Современным смартфонам перезагрузка не требуется - если пользователя устраивает, как работает устройство.

Об этом агентству "Прайм" рассказал Владимир Гриценко, эксперт платформы НАФИ "Цифровой гражданин".

По его словам, мобильные устройство перезагружаются сами - например, когда происходит обновление операционных систем. Однако если пользователь заметил сбои в работе девайса, то первое, что стоит попробовать сделать - перезагрузить его.

Перезагрузка смартфона может помочь, если, например, не работает Wi-Fi, отказывается включаться режим модема, аккумулятор разряжается слишком быстро или не запускаются приложения, уверен эксперт.