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11.11.2020 09:23
Рубрика: Экономика

Объем авиаперевозок в России за год снизился почти вдвое

Текст: Евгений Гайва
По оперативным данным, российские авиакомпании в октябре перевезли 6,78 миллиона пассажиров, сообщили в Росавиации. По сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года объем пассажирских авиаперевозок снизился на 39,2%. В сентябре этого года снижение к показателям прошлого года составляло 32,5%, за первый осенний месяц было перевезено 8,65 млн пассажиров.
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Как уточнили в Росавиации, в октябре услугами авиакомпании "Аэрофлот" воспользовались 1,08 млн пассажиров, снижение к показателям прошлого года составило 65,8%. Авиакомпания "Победа" обслужила 1,04 млн пассажиров, что на 10,6% больше показателей прошлого года.

Фото: Татьяна Андреева
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Авиакомпания "Уральские авиалинии" обслужила 578,9 тысячи пассажиров, на 33,8% меньше показателей прошлого года, "Россия" - 554,8 тысячи пассажиров, снижение составило 41,1%.

Авиакомпания "Сибирь" за прошлый месяц перевезла 1,17 млн пассажиров. При сравнении с показателями группы за аналогичный период прошлого года объем пассажиропотока авиакомпании снизился на 4,8%. С начала 2020 года S7 объединила свои компании "Сибирь" и "Глобус".

Всего за десять месяцев текущего года перевезено 59,44 млн пассажиров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем авиаперевозок снизился на 46,1%, отметили в Росавиации.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Правительство Минтранс Росавиация

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