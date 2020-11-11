Офисным сотрудникам оказалось неудобно работать на удаленке - большинство из них пополняет аудиторию коворкингов.

Спрос растет, сообщает гендиректор московской сети рабочих пространств "Ключ" Георгий Голенев. В опенспейсах (общих залах) заняты все рабочие места. Однако многие интересуются изолированными гибкими офисами - когда компания-арендатор берет отдельный кабинет с готовым ремонтом, мебелью и включенными сервисами. При этом больше запросов на средние и крупные площади, это говорит о том, что малый бизнес до сих пор не пришел в себя, отмечает Голенев.

Изменилась аудитория коворкингов. Например, в опенспейсы сейчас приходят сотрудники, которые сидят до конца года на удаленке, но больше не могут оставаться дома. Кому-то просто надоело сидеть в четырех стенах, кому-то работать дома не позволяют жилищные условия. Если в малогабаритной квартире или студии на удаленке сидят двое, к компромиссу прийти сложно. Если в уравнение добавляется школьник на дистанте, то невозможно. "Их офисы закрыты, поэтому они за свой счет приходят к нам и снимают рабочие места в коворкинге, чтобы комфортно заниматься делами", - говорит Голенев.

Появились у арендаторов и новые запросы. "Особым спросом пользуются специальные скайп-переговорные - небольшие комнаты с хорошей звукоизоляцией, чтобы не отвлекать других резидентов", - отмечают в "Ключе". Стали популярны помещения в аренду для проведения онлайн-мероприятий - конференций, профессиональных встреч, "круглых столов". "Сотрудники, оказывающие техническую поддержку при организации трансляций, работают сейчас на износ", - сообщают в ростовском коворкинге "Рубин".

В остальном запросы арендаторов остались прежними, рассказывает Голенев: важнее всего локация и цена, затем клиентов интересует ремонт, комфортные рабочие места и мебель, стабильный Wi-Fi, наличие переговорных, кофемашина и оборудованная кухня.

Коворкинги часто сочетаются с так называемыми гибкими офисами, где есть и отдельные рабочие места, и более изолированные помещения различных площадей для компаний. В 2020 году в Москве, по данным JLL, было открыто 19 новых площадок (34,9 тыс. кв. м). До конца года планируется открыть еще 8 площадок (20,4 тыс. кв. м). Объем сделок в гибких офисных пространствах составил 18 тыс. кв. м, что почти вдвое больше, чем в прошлом году. Новой тенденцией на рынке стал вариант предоставления рабочего кабинета в гостиницах, бизнес-центрах и ресторанах.