Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Офисным сотрудникам оказалось неудобно работать на удаленке - большинство из них пополняет аудиторию коворкингов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Спрос растет, сообщает гендиректор московской сети рабочих пространств "Ключ" Георгий Голенев. В опенспейсах (общих залах) заняты все рабочие места. Однако многие интересуются изолированными гибкими офисами - когда компания-арендатор берет отдельный кабинет с готовым ремонтом, мебелью и включенными сервисами. При этом больше запросов на средние и крупные площади, это говорит о том, что малый бизнес до сих пор не пришел в себя, отмечает Голенев.

Фото: GettyImages
Почему Москву назвали лучшим городом для "удаленки"

Изменилась аудитория коворкингов. Например, в опенспейсы сейчас приходят сотрудники, которые сидят до конца года на удаленке, но больше не могут оставаться дома. Кому-то просто надоело сидеть в четырех стенах, кому-то работать дома не позволяют жилищные условия. Если в малогабаритной квартире или студии на удаленке сидят двое, к компромиссу прийти сложно. Если в уравнение добавляется школьник на дистанте, то невозможно. "Их офисы закрыты, поэтому они за свой счет приходят к нам и снимают рабочие места в коворкинге, чтобы комфортно заниматься делами", - говорит Голенев.

Появились у арендаторов и новые запросы. "Особым спросом пользуются специальные скайп-переговорные - небольшие комнаты с хорошей звукоизоляцией, чтобы не отвлекать других резидентов", - отмечают в "Ключе". Стали популярны помещения в аренду для проведения онлайн-мероприятий - конференций, профессиональных встреч, "круглых столов". "Сотрудники, оказывающие техническую поддержку при организации трансляций, работают сейчас на износ", - сообщают в ростовском коворкинге "Рубин".

В остальном запросы арендаторов остались прежними, рассказывает Голенев: важнее всего локация и цена, затем клиентов интересует ремонт, комфортные рабочие места и мебель, стабильный Wi-Fi, наличие переговорных, кофемашина и оборудованная кухня.

Фото: pixabay.com
Удаленка спровоцировала резкий спрос на ПК и ноутбуки

Коворкинги часто сочетаются с так называемыми гибкими офисами, где есть и отдельные рабочие места, и более изолированные помещения различных площадей для компаний. В 2020 году в Москве, по данным JLL, было открыто 19 новых площадок (34,9 тыс. кв. м). До конца года планируется открыть еще 8 площадок (20,4 тыс. кв. м). Объем сделок в гибких офисных пространствах составил 18 тыс. кв. м, что почти вдвое больше, чем в прошлом году. Новой тенденцией на рынке стал вариант предоставления рабочего кабинета в гостиницах, бизнес-центрах и ресторанах.

Сейчас читают

Ипотека
10.11.2020

Абрамченко: Финансирование сельской ипотеки будет увеличено

Абрамченко: Финансирование сельской ипотеки будет увеличено

По итогам года по программе льготной сельской ипотеки кредитов будет выдано почти втрое больше, чем планировалось изначально. Но некоторые ее параметры будут пересмотрены, отметила зампредседателя правительства РФ Виктория Абрамченко

ЖКХ
08.11.2020

Сделать перерасчет за коммунальные услуги стало легче

Сделать перерасчет за коммунальные услуги стало легче

Добиться перерасчета за некачественно оказанные коммунальные услуги - например, если из крана идет ржавая вода, батареи холодные или скачет напряжение электросети - стало проще. С 7 ноября вступили в силу поправки в Жилищный кодекс

ЖКХ
07.11.2020

Жители не смогут оштрафовать коммунальщиков за некачественные услуги

Жители не смогут оштрафовать коммунальщиков за некачественные услуги

Вступили в силу поправки в Жилищный кодекс, меняющие порядок перерасчета за коммунальные услуги в случаях, если они были оказаны некачественно. Одновременно упраздняется положение о штрафах, которые ранее должны были в таких случаях платить коммунальные организации