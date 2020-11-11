Определены приоритеты национального развития на ближайшие десять лет

Президенту Владимиру Путину представлен единый план достижения национальных целей до 2030 года. В нем подробно прописаны действия правительства на ближайшие десять лет, направленные на выполнение июльского указа президента. В плане есть новые направления работы, которыми правительство ранее или вовсе не занималось, или не уделяло им достаточного внимания.

"Он определяет наши стратегические приоритеты на ближайшие десять лет, содержит конкретные показатели, на которые мы должны выйти в течение этого периода. Его главная цель - дальнейшее улучшение жизни наших граждан, чтобы позитивные изменения почувствовал каждый житель страны, - уверен глава правительства Михаил Мишустин. - Президент отметил, что это важная веха в нашей общей работе, и теперь нужно приложить максимальные усилия для достойной реализации плана".

На горизонте ближайшего десятилетия стране придется столкнуться с рядом вызовов, которые как ограничат ее развитие, так и дадут новые возможности. Национальные цели развития отвечают на эти вызовы, а единый план определяет конкретные действия.

Важнейшим фактором станут демографические вызовы. "Продолжительность жизни - один из главных индикаторов качества жизни людей. В России продолжит расти доля населения старших возрастов, в том числе за счет увеличения продолжительности жизни. Соответственно, расширится потребность в инфраструктуре, заточенной под потребности населения старших возрастов", - говорится в плане.

Некоторые меры уже запущены в 2020 году, часть заработает в полную силу в 2021-м. В частности, в сфере здравоохранения будет и дальше развиваться отраслевая система оплаты труда, создается единый реестр граждан, имеющих право на льготные лекарства, внедряется система маркировки лекарств и медизделий и их мониторинг. Но проблема не решается только лечением - необходимо продвижение здорового образа жизни, в том числе создание условий и стимулов для занятия спортом людей всех возрастов, полагают в правительстве. В частности, механизма налогового стимулирования занятия спортом.

Цифровизация ждет сферы дорожного и жилищного строительства

С учетом общемирового тренда на снижение рождаемости с ростом благосостояния требуется улучшение инфраструктуры для семей с детьми. Помимо традиционной - детсады, школы, медицина - возрастет спрос на дополнительное образование, поиск и развитие талантов, качественную досуговую и туристическую инфраструктуру. В плане предусмотрены строительство и реконструкция "туристических магнитов" (привлекательных центров городов, пляжей и др.), а также создание национальных маршрутов.

Серьезный вызов дальнейшего развития - технологический. Переход предприятий и организаций на удаленную работу, требования по самоизоляции в 2020 году привели к ускоренной цифровизации как в государственном, так и в частном секторе. Планируется создание и развитие межведомственных цифровых платформ и информационных систем обеспечения деятельности органов власти, в том числе функционирующих на базе единых облачных решений и инфраструктуры, в целях предоставления государственных и муниципальных услуг и осуществления функций ("ГосТех"). Проекты по цифровой трансформации, реализуемые преимущественно на основе отечественных решений в сфере информационных технологий, получат льготное кредитование. На северных территориях и на Дальнем Востоке будут проложены линии волоконно-оптической связи. "Цифровизация должна стать драйвером улучшения качества жизни каждого человека, технологического прорыва, роста производительности труда в экономике, повышения эффективности государственного сектора, обеспечения сервисного характера государства", - уточняют в пресс-службе правительства.

Важным вызовом является повышение требований к комфорту и безопасности среды для жизни. Технологическое развитие, создающее возможности для гибкой и удаленной занятости, общий рост благосостояния формируют новые требования к качеству и комфортности жилья, городской среде, экологии, культурной среде. В рамках развития комфортной и безопасной среды для жизни планируется внедрить единые стандарты оплаты проезда и применения "единого билета" на всех видах городского пассажирского транспорта. Цифровизация ждет также сферы дорожного и жилищного строительства.

Еще один вызов - запрос на социальную справедливость, снижение уровня бедности. Экономический рост должен привести к росту доходов и повышению качества жизни для всех групп населения. Ответом на него станет повышение адресности социальной помощи, в том числе за счет цифровизации. Создается единая цифровая платформа для оказания мер социальной поддержки - "Социальное казначейство".

25 миллионов человек должна составить численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства к 2030 году

Единый план является основным ориентиром, "дорожной картой" достижения национальных целей развития, ранее отмечал министр экономического развития Максим Решетников. "Он определит приоритеты и механизмы правительства по их достижению. Среди механизмов - нацпроекты с входящими в них федеральными проектами, основные мероприятия госпрограмм, направленные на научно-технологическое и социально-экономическое развитие страны. Ключевые предложения в план от экспертов направлены на достижение национальных целей, рост экономики, обеспечение перезапуска инвестиционного цикла в стране", - подчеркивал министр.

Для контроля за реализацией плана разработана система четких итоговых показателей. Это конкретные объекты инфраструктуры: построенные больницы, школы, отремонтированные дороги, новые дома и производства. В социальной сфере - это качество образования, здравоохранения, экологии и городского благоустройства.

12 триллионов рублей предусматривается для достижения национальных целей ежегодно

Для нацпроектов установлен особый режим управления и контроля. Создается единая межведомственная информационная аналитическая система мониторинга реализации нацпроектов на всех уровнях власти. "Эта цифровая (SMART) метрика позволит эффективно оценивать результат работы по реализации нацпроектов. Процесс мониторинга как на федеральном, так и на региональном уровнях будет автоматизирован. Это позволит видеть и общий процесс, и ситуацию в каждом конкретном субъекте РФ. Данные будут достоверны и прозрачны", - рассказали "РГ" в пресс-службе правительства.

"Сейчас идет настройка обратной связи с людьми. Чтобы в режиме, близком к реальному времени, корректировать мероприятия и контролировать достижение целевых показателей нацпроектов в каждом регионе", - сообщили в кабмине.

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Михаил Мишустин, председатель правительства РФ:

- Мы провели точечную настройку национальных и федеральных проектов, чтобы они более уверенно выводили нас на национальные цели развития с учетом новых непростых условий, которые возникли в том числе из-за распространения коронавирусной инфекции.

Определены результаты, непосредственно влияющие на улучшение жизни людей, сохранение занятости, доходов, повышение доступности и качества образования, создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности и поддержки ключевых отраслей экономики. Мы обновили, а где надо и дополнили список мероприятий, которые нужны для их достижения.