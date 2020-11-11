Фильм "Подольские курсанты", который должен был выйти в российский прокат еще весной, на майские, появился в кинотеатрах к другому празднику - 4 ноября.

По словам одного из продюсеров фильма Игоря Угольникова, эти пять месяцев создатели использовали для того, чтобы усовершенствовать качество картины. "Она стала более глубокой по изображению и по звуку", - сказал он.

Угольников также отметил, что прошло уже 10 лет с того времени, когда их с партнером Вадимом Задорожным киностудия "ВоенФильм" выпустила первую свою картину "Брестская крепость" режиссера Александра Котта. (Напомним, что за эти годы студией был снят также один из самых громких фильмов последнего времени о войне "Батальонъ".) "В отличие от "Брестской крепости", "Подольские курсанты" - это кино с надеждой", - сказал продюсер. И каждый, кто посмотрит фильм, сможет убедиться в этом и понять, какой ценой героям картины далась эта надежда.

Благодаря подвигу молодых ребят из Подольского пехотного, Подольского артиллерийского и Московского военно-инженерного училищ, многим из которых не исполнилось и 25, и их наставников фашисты не прошли в Москву. Об истории этой много ранее не говорилось, потому что нельзя было посылать на войну еще недоучившихся будущих боевых офицеров. Но другого выхода не было - следовало остановить врага.

Фильм, который раскрывает эти малоизвестные страницы обороны Москвы в октябре 1941 года, снимался непосредственно на месте боев. Для него авторы выстроили точную копию Ильинского рубежа. Создатели картины говорят о том, что его герои должны были командовать взводами, обучать солдат и своим примером вдохновлять на подвиг. Все вышло иначе.

Герой актера Даниила Спиваковского (слева) - единственный вымышленный человек в картине. Фото: kinopoisk.ru

В те страшные октябрьские дни им пришлось своими телами закрыть дорогу к Москве. Они спасли Москву ценой своих жизней, не дав врагу войти в столицу. Конечно, рядом с ними были и другие защитники Отечества - бойцы и офицеры Красной армии. Но столь массового самоотверженного подвига молодежи, который был продемонстрирован подольскими курсантами на Ильинском рубеже, мировая военная история не знает. Авторы фильма специально в некоторых кадрах замедлили время, чтобы зрители могли понять важность каждой секунды. В фильме снялись актеры: Алексей Бардуков, Евгений Дятлов, Сергей Безруков, Артем Губин, Любовь Константинова, Игорь Юдин, Роман Мадянов, Екатерина Редникова, Гурам Баблишвили, Дмитрий Соломыкин, Сергей Бондарчук, Дарья Урсуляк, Даниил Спиваковский и другие.