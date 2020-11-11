Экс-президент Польши Лех Валенса сообщил, что эпидемия коронавируса оставила его без средств к существованию. "Я - банкрот. Я рассчитывал, что всегда будет так, как было, поэтому раздавал, а не копил. Теперь мне больше нечего раздавать", - сказал лидер легендарной "Солидарности" в интервью польскому изданию Rzeczpospolita.

Валенса критиковал действия властей, которые не справляются с эпидемией коронавируса: "Правительство бессильно, и у него нет идей. Они проспали то время, когда нужно было готовиться к осеннему наступлению вируса. А нужно было всего лишь прислушаться к врачам. Теперь ситуация такова, что кто выкарабкается, тот будет жить. Но очень многие расстанутся с жизнью". На вопрос журналиста, надеется ли он на возвращение к активной общественной деятельности и лекциям за рубежом, которые и являются основным источником дохода экс-главы государства, Валенса признал: "Мне это необходимо, но, скорее всего, я не доживу до времен, когда снова можно будет сесть в самолет и полететь на другой конец земного шара, чтобы встречаться с людьми".

Напомним, что бывший электрик и глава движения профсоюзов "Солидарность" Лех Валенса был президентом Польши с 1990 по 1995 год. Сразу после этого он создал некоммерческий фонд "Институт Леха Валенсы" и уже 25 лет занимается общественной деятельностью - встречается с людьми, рассказывает о "Солидарности" и падении социалистического строя в Польше, получает гонорары за свои выступления. Но он не забыл свою первую специальность и несколько лет назад в интервью "РГ" признал: "Навыки остались неизменными. И профессию свою я люблю по-прежнему. Кстати говоря, считаю, что годы работы электриком лучшие в моей жизни. Они были тихими и простыми. И все было по-честному". В комментариях к заявлению Валенсы о его банкротстве читатели газеты Rzeczpospolita призвали его вернуться к работе электриком.