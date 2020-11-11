Пираты стали нападать на суда по всему миру почти каждый день

Зайти в гости
Перейти на RG.RU Владимир Снегирёв, собкор "РГ" в Праге

Новости

Сталлоне выставил свою коллекцию часов на аукцион 17:59
В Испании появятся летающие такси 17:56
Эндрю Скотт и Рут Уилсон сыграют в экранизации пьесы "Осло" 17:50
Выдавать бесплатные лекарства от коронавируса будут поликлиники 17:47
Мурашко: Сложность протекания коронавируса зависит от возраста пациента 17:37
В США оценили состояние коралловых рифов у побережья Флориды 17:35
"Спартак" опроверг информацию о коронавирусе у футболиста Айртона 17:34
Форт времен легендарного библейского царя Давида найден в Израиле 17:34
На дне Черного моря найден неизвестный город старше пирамиды Хеопса 17:26
Защитнику "Спартака" Айртону диагностировали коронавирус 17:03
В Турции обнаружены тайные гробницы римских правителей 16:41
Глава владимирского медцентра арестован за хищение 80 млн рублей 16:39
Египтологи раскрыли тайну редких портретных мумий 16:38
Виновником смертельной аварии на севере столицы стал водитель такси 16:28
Президенты России и Абхазии встретятся в Сочи 16:06
Эксперты не исключают, что РФ будет закупать импортную вакцину от COVID-19 16:04
Всероссийская олимпиада для школьников пройдет в Москве онлайн 16:01
Курц потребовал ужесточить контроль на внешних границах ЕС 16:00
Голикова назвала долю бессимптомных случаев коронавируса в России 15:55
Эпидемиолог: С начала пандемии мутировал лишь 1% генома коронавируса 15:42
На севере столицы в аварии с участием автобуса и такси погиб человек 15:34
Умер тренер по биатлону Геннадий Челюканов 15:33
В Карелии летчики ЗВО провели воздушный бой 15:32
Голикова: Загруженность коечного фона наиболее критична в 17 регионах 15:06
38-летний актер Берт Беласко найден мертвым в отеле 15:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Москва усилила ограничения из-за роста числа заболевших COVID-19
Москва усилила ограничения из-за роста числа заболевших COVID-19
Начался новый сезон олимпиады для поступления в МГИМО
Начался новый сезон олимпиады для поступления в МГИМО
Что такое "Российская газета" на самом деле
Что такое "Российская газета" на самом деле
11.11.2020 17:10
Рубрика: В мире

Пираты стали нападать на суда по всему миру почти каждый день

Текст: Константин Волков
В последнее время выросло число пиратских нападений, теперь они случаются практически ежедневно, согласно сводкам Международного морского бюро Международной торговой палаты (IMB ICC).
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Только 7-8 ноября были атакованы два судна. В 150 милях от Бенина совершено нападение на танкер-продуктовоз Torm Alexandra под флагом Сингапура. Атаку удалось отбить с помощью итальянского фрегата Martinengo, который отправил на подмогу экипажу танкера вертолет. В эти же даты в Гвинейском заливе пираты атаковали нефтяной танкер Nefeli II под флагом Панамы. Злоумышленникам удалось подняться на борт, однако до похищения членов экипажа не дошло.

Освобождены двое россиян, захваченных пиратами в Нигерии

Наибольшее число нападений происходит в Гвинейском заливе и на западном побережье Африки, от Кот-д'Ивуара до Анголы. Однако, согласно отчетам IMB, значительное число нападений и проникновений на суда совершается также в Юго-Восточной Азии - на Филиппинах, в Южно-Китайском море, в Индонезии, Малаккском проливе, Малайзии, Бангладеш. И еще один регион пиратской активности - Карибское море и Латинская Америка, а именно - Гаити, Мексика, Венесуэла, Перу. При этом многие преступники, особенно в Латинской Америке, вооружены. Всего с начала этого года произошло несколько десятков нападений и проникновений на суда по всему миру.

Что интересно, в районе Аденского залива и Красного моря, где несколько лет назад действовали знаменитые сомалийские пираты, с 2019 года, по информации IMB, "случаев пиратской активности не зафиксировано". Специалисты полагают, что снизить опасность пиратских нападений в этом регионе удалось благодаря вооруженной охране на судах, а также - ряду спецопераций британских наемников в Сомали.

При этом отдельные инциденты случаются и в других регионах, например в Европе. Недавно злоумышленники проникли на борт немецкого сухогруза Hellfried в сербском порту Смередово на Дунае, слили около одной тонны топлива и скрылись.

Как сообщает специализирующееся на морской безопасности агентство Dryad Global, нападения пиратов становятся все более наглыми. В частности, в минувшие выходные в одном и том же районе Гвинейского залива недалеко от Бенина пираты попытались напасть на старое китобойное судно небольшого водоизмещения. Как оказалось, это было судно Sea Shepherd знаменитого природоохранного активиста Боба Бейкера. Поскольку на борту была вооруженная охрана, пираты не стали связываться с ним. Но почти сразу попытались атаковать в том же районе танкер La Bohem под флагом Маршалловых островов.

Как считают специалисты Dryad Global, в ближайшее время число нападений в Гвинейском заливе может еще возрасти, поскольку наступает тихий сезон, когда практически нет штормов. По информации компании, только в районе Бенина действуют несколько пиратских групп, несмотря на все усилия морских патрулей Бенина и Нигерии обеспечить безопасность судоходства. Главная задача пиратов - похищение моряков с целью получения выкупа.

В мире Африка Кот-д'Ивуар В мире Африка Бенин В мире Африка Сомали Нападения пиратов

Главное сегодня

В Кремле рассказали о функции миротворцев в Карабахе
Госдума одобрила проект о повышении возраста молодежи до 35 лет
Вакцина "Спутник V" показала 92 процента эффективности
СК считает техническую неисправность причиной авиакатастрофы с Колотовым
Поддержан проект об ограничении внесудебного изъятия детей
Посол Южной Кореи: Большое значение имеет углубление взаимопонимания между Россией и РК
Граждане Словакии одномоментно и бесплатно проверили себя на COVID