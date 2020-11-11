Пираты стали нападать на суда по всему миру почти каждый день

В последнее время выросло число пиратских нападений, теперь они случаются практически ежедневно, согласно сводкам Международного морского бюро Международной торговой палаты (IMB ICC).

Только 7-8 ноября были атакованы два судна. В 150 милях от Бенина совершено нападение на танкер-продуктовоз Torm Alexandra под флагом Сингапура. Атаку удалось отбить с помощью итальянского фрегата Martinengo, который отправил на подмогу экипажу танкера вертолет. В эти же даты в Гвинейском заливе пираты атаковали нефтяной танкер Nefeli II под флагом Панамы. Злоумышленникам удалось подняться на борт, однако до похищения членов экипажа не дошло.

Наибольшее число нападений происходит в Гвинейском заливе и на западном побережье Африки, от Кот-д'Ивуара до Анголы. Однако, согласно отчетам IMB, значительное число нападений и проникновений на суда совершается также в Юго-Восточной Азии - на Филиппинах, в Южно-Китайском море, в Индонезии, Малаккском проливе, Малайзии, Бангладеш. И еще один регион пиратской активности - Карибское море и Латинская Америка, а именно - Гаити, Мексика, Венесуэла, Перу. При этом многие преступники, особенно в Латинской Америке, вооружены. Всего с начала этого года произошло несколько десятков нападений и проникновений на суда по всему миру.

Что интересно, в районе Аденского залива и Красного моря, где несколько лет назад действовали знаменитые сомалийские пираты, с 2019 года, по информации IMB, "случаев пиратской активности не зафиксировано". Специалисты полагают, что снизить опасность пиратских нападений в этом регионе удалось благодаря вооруженной охране на судах, а также - ряду спецопераций британских наемников в Сомали.

При этом отдельные инциденты случаются и в других регионах, например в Европе. Недавно злоумышленники проникли на борт немецкого сухогруза Hellfried в сербском порту Смередово на Дунае, слили около одной тонны топлива и скрылись.

Как сообщает специализирующееся на морской безопасности агентство Dryad Global, нападения пиратов становятся все более наглыми. В частности, в минувшие выходные в одном и том же районе Гвинейского залива недалеко от Бенина пираты попытались напасть на старое китобойное судно небольшого водоизмещения. Как оказалось, это было судно Sea Shepherd знаменитого природоохранного активиста Боба Бейкера. Поскольку на борту была вооруженная охрана, пираты не стали связываться с ним. Но почти сразу попытались атаковать в том же районе танкер La Bohem под флагом Маршалловых островов.

Как считают специалисты Dryad Global, в ближайшее время число нападений в Гвинейском заливе может еще возрасти, поскольку наступает тихий сезон, когда практически нет штормов. По информации компании, только в районе Бенина действуют несколько пиратских групп, несмотря на все усилия морских патрулей Бенина и Нигерии обеспечить безопасность судоходства. Главная задача пиратов - похищение моряков с целью получения выкупа.