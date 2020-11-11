Главный процесс человечества - Нюрнбергский трибунал над главарями нацистской Германии, развязавшими Вторую мировую войну, начал свою работу 75 лет назад.

Нюрнбергский приговор был обращен не только к прошлому, но и к будущему. Поэтому он так важен и в наши дни. Фото: РИА Новости

Знаменательной дате решено посвятить Международный научно-практический форум "Уроки Нюрнберга", который пройдет 20-21 ноября 2020 г. в Москве, в музее Победы на Поклонной горе. Наш корреспондент встретился с одним из организаторов масштабного проекта, экс-заместителем Генпрокурора РФ, сенатором Международной ассоциации прокуроров, историком, писателем и драматургом Александром Звягинцевым.

Александр Григорьевич, форум замышляется как событие общемирового характера. Но, признаем честно, в мире вспоминают о Нюрнберге все реже и реже - якобы много воды утекло, да и мир стал иным. Кто примет участие и о чем пойдет речь на форуме?

Александр Звягинцев: Форум посвящается сохранению исторической памяти о Нюрнбергском процессе не только как о первом в истории цивилизации Суде народов над агрессией и агрессорами, но и о его роли в установлении современного миропорядка.

В запланированных мероприятиях примут участие государственные, общественные и политические деятели высокого ранга нашей страны, сотрудники следственных органов и прокуратуры, юристы, ученые, педагоги и представители музейного сообщества из 85 субъектов Федерации. Дали согласие на участие гости из более чем 30 зарубежных стран. Участники форума обсудят исторический опыт привлечения к ответственности за преступления против человечности нацистов и их пособников, а также современную практику применения решений Международного военного трибунала в Нюрнберге.

В последнее время поисковики находят все новые свидетельства бесчеловечных злодеяний нацистов на нашей земле, юристы дают им правовую оценку. Такие факты прозвучат на форуме?

Александр Звягинцев: Одна из целей форума - сформировать консолидированную правовую и общественную оценку преступлениям нацистов и их пособников против граждан СССР на оккупированной территории в годы Великой Отечественной войны.

Трудно представить, что произошло бы с человечеством, если бы не героические усилия Советской Армии, разгромившей гитлеровские орды

На форуме будут представлены уникальные рассекреченные архивные документы о реализации нацистской Германией политики геноцида в отношении мирного населения. Серия сборников архивных документов "Без срока давности" составляет 23 тома, каждый из них посвящен конкретному субъекту Российской Федерации, где творились преступления против мирных жителей.

Очень важно обобщить накопленные материалы, а также выработать новые подходы к сохранению, популяризации и современному применению решений Нюрнбергского военного трибунала.

Ведь Нюрнбергский приговор был обращен не только к прошлому, но и к будущему. Он должен был служить грозным предупреждением всем тем, кто попытался бы вновь посягнуть на мирную жизнь человечества. Тогда, в эйфории великой Победы, казалось, что зло национализма и фашизма кануло в Лету навсегда. Однако, как оказалось, "еще способно плодоносить чрево, которое вынашивало гада", о чем предупреждал поэт - антифашист Бертольд Брехт.

Люди нуждаются в правдивой, всесторонней и профессиональной информации о событиях Второй мировой войны. Но где ее взять, если сегодня в мире мода наизнанку - эсэсовцам ставят памятники, а надгробия советских солдат подло оскверняют?…

Александр Звягинцев: Как это ни прискорбно, приходится констатировать, что мы видим немало примеров возрождения нацистской идеологии, а также забвения и искажения истории и уроков Второй мировой войны.

Источник правды - документы Нюрнбергского процесса. Он стал авторитетной и беспристрастной летописью, к которой юристы, историки, журналисты, все кто интересуется историей, должны обращаться в поисках истины, а современные и будущие общественные деятели и политики - в посылах предупреждения. Вот почему так важно сейчас оживить в памяти народов подлинную историю Второй мировой войны и Нюрнбергского процесса. Ведь на протяжении всего послевоенного периода, а сейчас в особенности, наиболее русофобские круги Запада направляют усилия своей пропаганды на то, чтобы скрыть от народа ужасные для человечества последствия, к которым однажды уже привело поощрение германского милитаризма.

Трудно представить, что произошло бы с человечеством, если бы не героические усилия Советской Армии, разгромившей гитлеровские орды.

Президент Чехии Милош Земан во время съемок фильма о Нюрнбергском процессе в беседе сказал мне очень важные слова:

"В случае победы Гитлера все мы говорили бы сегодня по-немецки. Это в лучшем, почти невероятном случае. Или были бы скорее всего в концлагерях или просто убиты. И не будь Советского Союза - даже американские генералы это признавали - союзники проиграли бы войну с Гитлером. Надо признать решающую роль Советского Союза в победе".

Мир опять неспокоен, все бурлит, вокруг нас - экстремистские теракты, локальные схватки, льется кровь. Пора делать выводы?

Александр Звягинцев: Одна из задач форума - рассмотреть вопросы национальной безопасности, патриотического и нравственного воспитания наших граждан, в первую очередь молодых. К сожалению, у людей нет врожденного иммунитета к нацизму и экстремизму. Во многих местах планеты он поднимает голову. Это зло проявляется даже в странах - победительницах. Например, в США, по дан ным нашего МИД, действует около 900 экстремистских группировок, включая неонацистские. Фашизм имеет сегодня определенное влияние на молодые умы, и это огромная опасность для будущих поколений. Необходима огромная воспитательная и просветительская работа.

Наша страна старается ставить барьеры на пути ползучей опасности?

Александр Звягинцев: В декабре прошлого года на пленарном заседании 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН была принята резолюция: "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости".

Ее внесла делегация Российской Федерации.

Мы видим немало примеров возрождения нацизма, искажения истории Второй мировой войны. Источник правды - документы Нюрнбергского процесса

Резолюцию поддержало подавляющее большинство государств - 133. Против выступили лишь две страны: США и Украина. А 52 государства, включая членов Евросоюза, стыдливо воздержались.

Важным положением резолюции является осуждение войны с памятниками борцам с нацизмом и фашизмом, а также проведение маршей и факельных шествий националистов. Выражается глубокая обеспокоенность попытками возведения в ранг героев нацистов из "Ваффен-СС", которые Нюрнбергский трибунал признал преступной организацией.

Но я бы сказал еще вот о чем. 70 лет назад ООН были приняты "Нюрнбергские принципы" - документ, фактически определивший основы послевоенного мироустройства и миропорядка.

К сожалению, наиболее "миролюбивые демократии" на Западе забывчиво молчат о нем. Надо бы нам создать Академию Нюрнбергских принципов, чтобы на ее площадке развернуть активную работу по разъяснению решений Суда народов в нынешних условиях. И еще мне думается, что давно пора создать музей Нюрнбергского процесса, у нас имеется огромное количество документов и подлинных реликвий, которые должны увидеть наши люди и гости страны.

Как будет строиться работа форума на Поклонной горе?

Александр Звягинцев: 20 ноября состоятся пленарные заседания, основными докладчиками на них станут представители зарубежных государств и руководители органов государственной власти России.

21 ноября запланирована работа профессиональных тематических площадок.

Их организаторами выступают министерства, ведомства, ведущие научные институты и общественные объединения.

Участники дискуссии обратятся к осмыслению исторического значения Нюрнбергского процесса, роли Советского Союза в его организации, обменяются мнениями по важнейшим историческим и современным аспектам применения решений Нюрнбергского трибунала.

Будут рассмотрены также вопросы репрезентации исторической памяти о Нюрнбергском процессе в современных музейном и медиапространстве, произведениях искусства, образовательных программах и модулях нравственно-патриотического воспитания молодежи.