Почти 43% россиян хотели бы сменить работу в новом году

Жители России рассказали, что хотели бы сделать в новом году в плане трудоустройства и личных накоплений. Так, 43% планируют заняться поиском новой работы, 21% - найти подработку, 18% - начать откладывать сбережения. Об этом говорится в исследовании сервиса Работа.ру за ноябрь, передают РИА Новости.

"Смену работы в 2021 году планируют 43% жителей России, а 21% участников исследования отметили, что хотят устроиться на подработку (множественный выбор)", - сообщает сервис.

В отчете, в частности, отмечается, что 18% опрошенных сервисом респондентов указали, что в следующем году начнут откладывать деньги на будущее, 14% запланировали крупную покупку - квартиру или автомобиль. Еще 11% россиян в новом году рассчитывают совершить путешествие мечты. Почти 9% участников исследования надеются найти новое хобби, 6% - изучить иностранный язык, 6% - сесть на диету, 2% - завести домашнее животное.

Еще 9% жителей России в варианте "Другое" отмечали, что в следующем году планируют закрыть кредиты и ипотеку, завершить строительство дачи или ремонт в квартире, а также избавиться от вредных привычек.

Также 58% россиян ожидают, что 2021 год будет для них не самым легким, остальные 42% особых трудностей не ожидают.