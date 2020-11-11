Поддержан проект об ограничении внесудебного изъятия детей

Вопрос изъятия ребенка при угрозе его жизни или здоровью передается от органов опеки и попечительства в компетенцию суда. И только если решение надо принимать безотлагательно, будет действовать внесудебный порядок. Таковы нормы законопроекта, который предстоит рассмотреть Госдуме в первом чтении. Комитет ГД по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате принять документ.

Законопроект внесли глава этого комитета Павел Крашенинников и председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Согласно Семейному кодексу, при угрозе жизни ребенка или его здоровью орган опеки и попечительства может немедленно забрать его у родителей или опекунов. Законопроектом же предлагается передать данный вопрос из компетенции органов опеки и попечительства в компетенцию суда. "Решать судьбу человека должен суд", - уверен Крашенинников.

"Очень много примеров, когда существующий порядок изъятия детей приводит к трагедиям и вредит их интересам, - пояснил парламентарий. - Необходимо упорядочить этот процесс и исключить злоупотребления".

Предлагаемый законопроект, по его мнению, позволит обеспечить справедливость и повысить прозрачность и объективность при рассмотрении таких дел.

Уточняется, что решение об изъятии из семьи ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью принимает районный суд. Вердикт должен выноситься в порядке особого производства. Заявление в суд об изъятии ребенка может быть подано органом опеки или органом внутренних дел, получившими информацию об угрозе. Рассмотрение этого заявления предлагается проводить в максимально короткий срок - 24 часа.

Судебное заседание будет проходить с обязательным участием представителя органа опеки, прокурора, а также родителей или иных лиц, на попечении которых находится ребенок, государственного защитника. Могут привлечь к процессу и других лиц (психолога, самого ребенка).

При этом депутаты предложили механизм на тот случай, если речь идет о необходимости принять безотлагательное решение. Административный порядок изъятия ребенка будет действовать в случаях, когда промедление может привести к его гибели. Тогда орган опеки с обязательным участием прокурора и органа внутренних дел сможет забрать ребенка, составив акт. Родители смогут оспорить эти действия.

Ко второму чтению проекта в профильном комитете собираются предусмотреть в нем дополнительные гарантии защиты прав ребенка и его родителей. В частности, могут увеличить срок рассмотрения судом вопроса об изъятии из семьи. А также - прописать участие в процессе адвоката, психолога и учет мнения ребенка. Также могут ввести обязательную видеозапись процедуры изъятия при непосредственной угрозе жизни ребенка. Поправки на эту тему будут формироваться с учетом мнения экспертов, сообщил Павел Крашенинников.

Ранее проект поддержали в кабмине. Предложения комментировал и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он заявил, что законопроекты о порядке изъятия детей (еще один документ внесла группа сенаторов во главе с Еленой Мизулиной) необходимо всесторонне обсудить и сделать все возможное для того, чтобы ребенок был защищен.