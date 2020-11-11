Федеральный конституционный закон от 9 ноября 2020 г. N 6-ФКЗ "О внесении изменений в статьи 6 и 11 Федерального конституционного закона "Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации"

Одобрен Государственной Думой 28 октября 2020 года

Одобрен Советом Федерации 3 ноября 2020 года

Статья 1

Внести в Федеральный конституционный закон от 26 февраля 1997 года N 1-ФКЗ "Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 9, ст. 1011; 2015, N 14, ст. 2007) следующие изменения:

1) статью 6 изложить в следующей редакции:

"Статья 6

Уполномоченным может быть гражданин Российской Федерации не моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации, имеющий познания в области прав и свобод человека и гражданина, опыт их защиты.";

2) статью 11 дополнить пунктом 12 следующего содержания:

"12. Уполномоченному запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации.".

Статья 2

Настоящий Федеральный конституционный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин