Забота о благоприятной экологической ситуации в стране теперь возложена на правительство России.

Эта норма включена принятыми поправками в статью 114 Конституции. Согласно им, именно правительство "осуществляет меры, направленные на создание благоприятных условий жизнедеятельности населения, снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение уникального природного и биологического многообразия страны, формирование в обществе ответственного отношения к животным".

А также "создает условия для развития системы экологического образования граждан, воспитания экологической культуры".

Выполнить любую работу можно только если есть план действий. Чтобы все министерства и ведомства знали, каких результатов от них ждут, и могли координировать свою деятельность, существуют национальные проекты, в частности "Экология".

3 млрд рублей экологического сбора поступает в бюджет страны от производителей и импортеров в год

Работу по нему решено построить по шести направлениям: воздух, вода, отходы, лес, биоразнообразие и технологии, которые позволяют сокращать наносимый экологии вред. Многое уже предпринималось и раньше, некоторые направления работы только готовят к запуску.