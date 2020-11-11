Принят закон о повышении НДФЛ на доходы более 5 млн рублей в год

Уточним, что с доходов менее 5 млн рублей в год по-прежнему будет взиматься 13% НДФЛ. Если же зарплата, дивиденды по акциям, доходы от операций с ценными бумагами превышают эту сумму, налог вырастет на 2%.

В процессе доработки законопроект, подготовленный правительством по поручению президента, претерпел немало изменений. Поправками ко второму чтению в закон была внесена норма о нераспространении повышенной ставки НДФЛ на доходы от продажи любого личного имущества граждан (кроме ценных бумаг). Исключение также сделано для выплат по договорам страхования и пенсионного обеспечения. По мнению председателя Госдумы Вячеслава Володина, это справедливо. "Если человек продал квартиру или машину, получил крупную выплату по страховке, его доход может превысить порог в 5 млн рублей, однако это будет разовое превышение и облагать его повышенным налогом неправильно, - сказал спикер журналистам. - Поэтому в данном случае будет сохранена ставка в 13%".

Новый закон приведет к дополнительному поступлению налога в 2021 году в размере 60 млрд рублей, в 2022 году - 64 млрд рублей и в 2023 году - 68,5 млрд рублей. Эти средства уже зарезервированы в новом бюджете. Как уточнил Вячеслав Володин, их направят на лечение детей с тяжелыми и орфанными заболеваниями.

"Причем это именно дополнительное финансирование. Все действующие федеральные и региональные программы, направленные на лечение детей, будут сохранены", - заявил спикер Госдумы.