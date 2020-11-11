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11.11.2020 14:35
Рубрика: Экономика

Производство вакцины от COVID-19 с декабря выйдет на миллионные дозы

Текст: Светлана Ментюкова
В РФ в ноябре будет произведено 500 тысяч доз вакцины от коронавируса, а с декабря производственные мощности выйдут на миллионные дозы. О этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на встрече с представителями Комитета Госдумы по охране здоровья, следует из стенограммы встречи.
Фото: Пресс-служба АФК "Система"/ТАСС Фото: Пресс-служба АФК "Система"/ТАСС
Фото: Пресс-служба АФК "Система"/ТАСС

Она также уточнила, что пострегистрационные испытания второй зарегистрированной российской вакцины от Центра "Вектор" Роспотребнадзора предположительно начнутся 15 ноября.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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"В ноябре 2020 года планируется произвести 500 тысяч доз вакцины, в декабре и в январе - по 1,5 миллиона доз и с февраля 2021 года - 3 миллиона, а с апреля 2021 года - 6 миллионов доз в месяц", - сообщила вице-премьер на встрече с депутатами Госдумы.

Она также сообщила, что пострегистрационные исследования вакцины от коронавируса "Эпиваккорона" новосибирского центра "Вектор" планируют начать 15 ноября параллельно с ее введением в гражданский оборот.

Роспотребнадзору, добавила Татьяна Голикова, поручено повысить охват тестированием на коронавирус в ряде регионов, в том числе с использованием экспресс-методов. "На недавнем заседании оперативного штаба Роспотребнадзору поручено выработать согласованные решения по повышению охвата тестирования дополнительно, в том числе с применением там, где это возможно, экспресс-методов. Прежде всего это касается тех регионов, где расстояния между лабораториями и центром для забора материала достаточно большие. Например, Республика Якутия и похожие регионы", - приводятся в стенограмме слова вице-премьера.

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Она пояснила, что с начала пандемии в РФ выявлено с учетом сегодняшнего дня более 1,81 млн случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, из которых 31% - это контактные бессимптомные случаи. "Это составляет 1 237,5 случаев на 100 тысяч населения. Должна сказать, что этот показатель, который мы измеряем как статистический показатель распространения инфекции, превышен на сегодняшний день в 35 регионах страны. Наиболее высокие показатели распространения заболеваемости на 100 тысяч населения отмечаются в Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Алтай, городе Москве, Республике Калмыкия, Магаданской области, Республике Тыва", - сказала Татьяна Голикова депутатам.

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