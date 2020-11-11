Производство вакцины от COVID-19 с декабря выйдет на миллионные дозы

Она также уточнила, что пострегистрационные испытания второй зарегистрированной российской вакцины от Центра "Вектор" Роспотребнадзора предположительно начнутся 15 ноября.

"В ноябре 2020 года планируется произвести 500 тысяч доз вакцины, в декабре и в январе - по 1,5 миллиона доз и с февраля 2021 года - 3 миллиона, а с апреля 2021 года - 6 миллионов доз в месяц", - сообщила вице-премьер на встрече с депутатами Госдумы.

Она также сообщила, что пострегистрационные исследования вакцины от коронавируса "Эпиваккорона" новосибирского центра "Вектор" планируют начать 15 ноября параллельно с ее введением в гражданский оборот.

Роспотребнадзору, добавила Татьяна Голикова, поручено повысить охват тестированием на коронавирус в ряде регионов, в том числе с использованием экспресс-методов. "На недавнем заседании оперативного штаба Роспотребнадзору поручено выработать согласованные решения по повышению охвата тестирования дополнительно, в том числе с применением там, где это возможно, экспресс-методов. Прежде всего это касается тех регионов, где расстояния между лабораториями и центром для забора материала достаточно большие. Например, Республика Якутия и похожие регионы", - приводятся в стенограмме слова вице-премьера.

Она пояснила, что с начала пандемии в РФ выявлено с учетом сегодняшнего дня более 1,81 млн случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, из которых 31% - это контактные бессимптомные случаи. "Это составляет 1 237,5 случаев на 100 тысяч населения. Должна сказать, что этот показатель, который мы измеряем как статистический показатель распространения инфекции, превышен на сегодняшний день в 35 регионах страны. Наиболее высокие показатели распространения заболеваемости на 100 тысяч населения отмечаются в Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Алтай, городе Москве, Республике Калмыкия, Магаданской области, Республике Тыва", - сказала Татьяна Голикова депутатам.