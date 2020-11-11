Путин и Алиев не обсуждали размещение российско-турецких миротворцев

Тема размещения российско-турецких миротворцев в Карабахе не обсуждалась, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нет, речи о совместных миротворческих силах не шло. Эта тема никогда не обсуждалась. Совместная область взаимодействия будет на территории Азербайджана, это не будет Карабах, и речь идет о мониторинговом центре", - объяснил представитель Кремля.

Напомним, что глава Азербайджана Ильхам Алиев заявил о совместной миротворческой миссии Турции и России.

При этом турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что российско-турецкий миротворческий центр будет находится на "освобожденной азербайджанской земле". "Нет, это не соответствует нашему пониманию", - сказал журналистам Песков. На уточняющий вопрос, будет ли этот центр на "традиционной" территории Азербайджана, он ответил утвердительно.