Путин сравнил системы управления ядерными силами и автомат Калашникова

Системы управления ядерными силами должны быть современными, простыми и надежными - как автомат Калашникова. Об этом заявил президент в Сочи на совещании с руководством Минобороны, федеральных ведомств и предприятий ОПК.

"Важно, чтобы все оборудование, техника, связь систем управления ядерными силами впредь были современными, простыми и надежными. Как автомат Калашникова", - сказал Владимир Путин.

"Чтобы они последовательно планово обновлялись. А в их основе лежали передовые отечественные технологии и инженерные решения", - заключил президент.