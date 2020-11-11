Доля россиян, ведущих здоровый образ жизни не превышает 12 процентов, сообщила член-корреспондент РАН Оксана Драпкина на XI Терапевтическом форуме, проходящем в Тюмени.

"Здоровый образ жизни вести просто и недорого, - заявила она. - При этом, к сожалению, его показатели в стране достаточно низкие. В регионах они составляют от 0,4 процента на Чукотке и до 49 процентов в Ингушетии".

В целом, как установила экспертиза РАН, здоровый образ жизни ведут лишь 12 процентов россиян. Драпкина этот показатель назвала очень низким. "Всего пять простых условий входят в индекс здорового образа жизни: не курить, не злоупотреблять алкоголем, не злоупотреблять солью, час в день двигаться с обычной скоростью пешехода и употреблять 400 граммов овощей и фруктов в день. Все это достаточно просто и недорого. Часто вижу публикации - где же взять деньги на то, чтобы вести здоровый образ жизни? Разве дорого позволить себе съесть три яблока, капусту, морковь и другие доступные овощи?"

Эксперт заметила, что показатели здорового образа жизни везде существенно разнятся - 0,4 процента на Чукотке, 7 процентов на Урале, 9-12 процентов Сибири, до 14 процентов на Северо-Западе, до 23 процентов в Москве и до 49 процентов в Ингушетии.

Как полагает эксперт, там, где зафиксированы низкие показатели здорового образа жизни, "у регионов есть полномочия дополнить свод правил по укреплению общественного здоровья".