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11.11.2020 18:36
Рубрика: Общество

РАН: Здоровый образ жизни ведут лишь 12 процентов россиян

Текст: Владимир Емельяненко
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Доля россиян, ведущих здоровый образ жизни не превышает 12 процентов, сообщила член-корреспондент РАН Оксана Драпкина на XI Терапевтическом форуме, проходящем в Тюмени.

Фото: Photoxpress
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"Здоровый образ жизни вести просто и недорого, - заявила она. - При этом, к сожалению, его показатели в стране достаточно низкие. В регионах они составляют от 0,4 процента на Чукотке и до 49 процентов в Ингушетии".

В целом, как установила экспертиза РАН, здоровый образ жизни ведут лишь 12 процентов россиян. Драпкина этот показатель назвала очень низким. "Всего пять простых условий входят в индекс здорового образа жизни: не курить, не злоупотреблять алкоголем, не злоупотреблять солью, час в день двигаться с обычной скоростью пешехода и употреблять 400 граммов овощей и фруктов в день. Все это достаточно просто и недорого. Часто вижу публикации - где же взять деньги на то, чтобы вести здоровый образ жизни? Разве дорого позволить себе съесть три яблока, капусту, морковь и другие доступные овощи?"

Эксперт заметила, что показатели здорового образа жизни везде существенно разнятся - 0,4 процента на Чукотке, 7 процентов на Урале, 9-12 процентов Сибири, до 14 процентов на Северо-Западе, до 23 процентов в Москве и до 49 процентов в Ингушетии.

Как полагает эксперт, там, где зафиксированы низкие показатели здорового образа жизни, "у регионов есть полномочия дополнить свод правил по укреплению общественного здоровья".

Общество Здоровье Наука и образование РАН Медицина и здоровое питание

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