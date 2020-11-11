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11.11.2020 13:08
Рубрика: Власть

Анастасия Ракова рассказала о поддержке многодетных семьей в Москве

Текст: Любовь Проценко

"На сегодняшний день в столице живет около 1,5 миллиона семей, 11% из которых - многодетные, - рассказала заммэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова. - В них воспитываются более 410 тысяч детей. Город оказывает всестороннюю помощь таким семьям. Наряду с различными видами социальной помощи, существует целый комплекс поддержки по всем направлениям: образование, медицина, социальная поддержка, транспорт, связь, а с 10 ноября еще и значительно упрощен сам порядок присвоения и продления статуса многодетной семьи. Теперь это можно сделать на портале mos.ru.

Фото: iStock
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Многодетные семьи в Москве ежемесячно получают компенсационную выплату на оплату коммунальных услуг в зависимости от количества детей в семье. Также многодетные семьи имеют скидку на услуги ЖКХ в размере 30%, а на оплату капремонта - 50%. Кроме того, семьям предоставляются молочные продукты детям до семи лет и бесплатные лекарства до достижения совершеннолетия. Проезд для детей и одного родителя в городском транспорте тоже бесплатный. Также бесплатно можно ездить в пригородных электричках. В Москве примерно 40 тысяч многодетных семей пользуются личными авто. Парковка для них - бесплатная. Многодетные москвичи могут рассчитывать на освобождение от транспортного налога и существенную скидку по оплате имущественного налога.

Важно отметить, что мамы троих детей имеют право выйти на пенсию в 57 лет, а мамы четверых детей - в 56 лет. Мамы пятерых детей выходят на пенсию в 50 лет. Те семьи, которые только планируют родить третьего ребенка или последующих детей, могут получить существенные льготы по ипотечным процентам, а также 450 тысяч рублей в оплату ипотеки.

С 1 января 2020 года в Москве все выплаты семьям с детьми увеличены на 5,6%. Кроме того, малообеспеченным семьям по Указу Президента России размер ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно установлен в размере 50% от величины прожиточного минимума ребенка. В Москве эта сумма составляет 7 613 рублей. Малообеспеченным семьям, в которых воспитывается ребенок в возрасте до трех лет, выплачивают 10 560 рублей в месяц. Размер пособия на детей в возрасте от 7 до 18 лет - 4 224 рубля.

"Многодетные семьи имеют первоочередное право на место ребенка в детском саду. В школе дети имеют право на бесплатное двухразовое питание. Кроме того, раз в год на каждого школьника из многодетной семьи город выделяет 10 560 рублей на форму. Эту выплату достаточно оформить один раз перед поступлением ребенка в школу, и ежегодно в мае эти средства будут приходить автоматически", - добавила Анастасия Ракова.

Для поддержки семей, находящихся в трудной жизненной ситуации в Москве, работают 29 организаций поддержки семьи и детства: 26 "Моих семейных центров", а также кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних "Возрождение" и "Алтуфьево". Основные направления их деятельности - организация социального сопровождения семей с детьми, оказание помощи в случае необходимости и помощь в преодолении в трудной жизненной ситуации.

Фото: Gettyimages
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Важную роль играет организация "Объединение многодетных семей города Москвы", в которую на сегодняшний день входят более 40 тысяч семей. Сотрудники объединения помогают получить юридическую консультацию, узнать о положенных выплатах и льготах. Объединение информирует многодетные семьи о той положенной им помощи или тех изменениях в законодательстве, которые могут повлиять на жизнь семьи. Координаторы и кураторы дают более 40 тысяч консультаций в год. Юристы консультируют по широкому спектру вопросов совершенно бесплатно и при необходимости представляют интересы семей в суде.

Также многодетные семьи могут получить ряд услуг "одним пакетом" в рамках жизненной ситуации "Многодетная семья" в любом центре госуслуг "Мои Документы". За одно посещение офиса можно подать заявления на льготу по налогу на имущество, внесение записи о парковочном разрешении многодетной семьи, государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, социальную поддержку по оплате жилого помещения, коммунальных услуг и услуг связи, карту москвича, ежемесячную компенсационную выплату на возмещение роста стоимости продуктов питания отдельным категориям граждан на детей в возрасте до трех лет.

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