Египтологи раскрыли тайну редких портретных мумий

Международная команда ученых во главе со Стефани Зеш из проекта German Mummy Project в музее Рейсса Энгельхорна в Мангейме (Германия) впервые при помощи компьютерной томографии заглянула внутрь египетских мумий, найденных еще в XVII веке.

Исследование было опубликовано в журнале PLOS One, а коротко о нем рассказывает Live Science. Речь идет о мумиях, которые были найдены в далеком 1615 году в скальной гробнице в Египте. Прошло более 400 лет, прежде чем ученым удалось их просканировать.

Всего было изучено три мумии, которые представляют собой единственные известные сохранившиеся "портретные мумии с лепными украшениями" из Саккары, древнего египетского некрополя. В отличие от других мумифицированных людей, которые были похоронены в гробах, в данном случае умерших укладывали на деревянные доски, оборачивали тканью и сверху покрывали гипсом и золотом. В результате получалась своего рода скульптура погребенного с его останками внутри.

Компьютерная томография показала, что эти необычные мумии принадлежат мужчине, женщине и девочке-подростку. Причем все они, судя по всему, были погребены с нетронутыми внутренними органами, что нетипично для древнеегипетской традиции мумификации. Мозг мужчины и женщины не сохранился, но ученые не нашли следов его удаления. Мозг подростка сохранился, хотя значительно и усох за прошедшие века.

Все три мумии датируются поздним римским периодом (30 г. до н.э. - 395 г. н.э.). Останки этих людей были погребены вместе с артефактами, которые, вероятно, должны были пригодиться им в загробной жизни. Так, сканирование показало, что внутри мумий имеются монеты. Возможно, они предназначались для оплаты услуг Харона, римского и греческого божества, которое, как считалось, перевозило души умерших через реку Стикс.

По словам Стефании Зеш, обследование показало, что все эти люди умерли в довольно молодом возрасте. Причину их смерти установить пока не удалось. Женщина, которой на момент смерти было от 30 до 40 лет, была ростом около 151 см. У нее был запущенный артрит левого колена.

Девочка-подросток умерла в возрасте от 17 до 19 лет. Ее рост составлял 156 см. По словам исследователей, у нее была выявлена доброкачественная опухоль позвоночника, известная как гемангиома позвонка. В наше время она обычно встречается у людей старше 40 лет.

Компьютерная томография также показала, что мужчина умер в возрасте от 25 до 30 лет. Его рост составлял около 164 см. У него было два не прорезавшихся "зуба мудрости" и не хватало нескольких коренных зубов. Некоторые из его костей были сломаны и перемешаны, что удивило ученых. Объясняют они это тем, что, вероятно, сразу после обнаружения этой мумии кто-то пытался развернуть саван.

Внутри мумий, кстати, были также обнаружены ожерелья и свинцовые печати. Вероятно, последние были печатями мастеров, которые занимались мумификацией. Это была их "торговая марка". По словам Зеш, уникальность данных мумий заключается и в том, что они были сохранены только благодаря процедуре обезвоживания при помощи специальной смеси - натрона. Традиционной жидкости для бальзамирования практически не было найдено.

Интересна история этих предметов. В 1615 году итальянский композитор Пьетро делла Валле совершил паломничество на Святую Землю, а затем путешествовал по Египту. Там ему рассказали о двух портретных мумиях, обнаруженных местными жителями в Саккаре. Делла Валле купил их и привез в Рим, что сделало их "самыми ранними образцами портретных мумий, которые стали известны в Европе".

Они веками сменяли страны и владельцев, пока не оказались в Дрезденской государственной коллекции произведений искусства в Германии. В конце 1980-х их подвергли рентгенографии, но только сейчас компьютерная томография помогла раскрыть их тайны.