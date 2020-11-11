Глава владимирского медцентра арестован за хищение 80 млн рублей

По ходатайству следствия владимирский суд заключил под стражу бывшего директора медицинского информационного-аналитического центра. Мужчину подозревают в присвоении бюджетных денег в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ), сообщили в СК РФ.

По версии правоохранителей, в начале 2020 года директор замыслил нажиться на закупке серверного оборудования для своего центра в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Для этого он завысил начальную цену контракта. В июне подозреваемый заключил контракт с фирмой на поставку оборудования общей стоимостью более 121 миллиона рублей. Договор был выполнен, однако проверка показала, что реальная цена установленной техники не превышает 40 миллионов.

- Своими преступными действиями директор причинил департаменту здравоохранения Владимирской области ущерб более 80 миллионов рублей, - отметили в СК.

Мероприятия в рамках расследования уголовного дела проходят во Владимирской, Московской и Нижегородской областях.