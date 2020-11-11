Жильцам ярославской многоэтажки, частично разрушенной взрывом бытового газа, пришлось переселиться из гостиниц на съемные квартиры. Процесс очередного вынужденного переселения шел непросто, часть жильцов даже выходила с плакатами к зданию регионального правительства.

Аварийный со второй попытки

Напомним, взрыв газа на четвертом этаже панельного десятиэтажного дома 5, корпус 2, по улице Батова в Ярославле произошел вечером 21 августа. Что конкретно привело к ЧП, следствие не озвучило до сих пор, но в результате взрыва во втором подъезде дома обрушились межэтажные перекрытия с шестого по второй этаж, погибли три человека, в том числе восьмилетний ребенок, четыре человека пострадали, трое из них были госпитализированы. 12 квартир оказались разрушены либо сильно повреждены.

После трагедии жильцов 120-квартирного дома разместили в двух гостиницах, кто-то на время перебрался к родственникам. Правда, уже очень скоро городские власти попытались вернуть домой жильцов "самого крепкого" третьего подъезда, ради чего коммунальщики даже сделали в подъезде косметический ремонт. Несколько семей действительно вернулись в свои квартиры, хотя и не без душевного трепета: несмотря на заверения специалистов о пригодности для проживания этой части дома, дневать и ночевать по соседству с провалом в несколько этажей людям было откровенно страшно. Большинство же просто отказались возвращаться в свои "неблагонадежные" квартиры. И, как выяснилось, не напрасно: в сентябре власти (теперь уже областные) поручили выселить из дома всех вернувшихся, обеспечив их "комфортными и безопасными условиями проживания", начать аварийно-восстановительные работы во втором подъезде, а также провести дополнительные экспертизы. А в октябре от экспертов пришло известие: дом аварийный полностью, жить в нем нельзя.

- Мы должны были собрать убедительные доказательства, что без расселения не обойтись, - объяснял тогда на встрече с жителями дома губернатор Дмитрий Миронов. - Теперь у нас есть основания для обращения в федеральный резервный фонд с просьбой о выделении средств для покупки новых жилых помещений.

На больничном с нервным срывом

К слову, деньги на приобретение или строительство жилья взамен двенадцати полностью или частично разрушенных квартир выделены из резервного фонда правительства Ярославской области - всего 29 миллионов 330 тысяч рублей. То есть на федеральные деньги должны будут решить свой квартирный вопрос жильцы остальных 108 квартир.

Но пока новоселами не стали даже первоочередники. В мэрии рассказали, что несколько семей подобрали себе квартиры, и специальная комиссия приняла положительные решения по семи пакетам документов. У двух других собственников эти пакеты оказались неполными, то есть им еще придется побегать, чтобы их право на покупку квартиры за счет бюджета было признано.

В числе "непризнанных" оказалась, видимо, и семья женщины, чудом не погибшей во время взрыва, оптимистично настроенной после выписки из больницы, но наотрез отказавшейся общаться с корреспондентом "РГ" сейчас. "Нахожусь на больничном с нервным срывом, все нервы вымотаны администрацией", - коротко ответила она.

- Они не могут купить квартиру, хотя не одну уже находили, - подтверждают бывшие соседки женщины по дому на Батова. - Находят квартиру, приходят в мэрию, а там выясняется: то одна справка не та, то другая. А ведь все это время. В итоге там, где они нашли квартиру, заявляют, что ждать больше не могут, нашелся другой покупатель. Тем более, когда еще им эти деньги переведут... Все это рассматривают какие-то комиссии, такая тягомотина, просто издевательство над людьми.

Не доверяют

Но если у жильцов двенадцати квартир перспектива вскоре переселиться в новое собственное жилье, несмотря ни на что, более-менее четко просматривается, то у всех остальных она пока расплывчата - 2021 год. И, судя по тому, что людей очень настойчиво в конце октября власти начали выпроваживать из гостиниц, случится эта радость точно не в начале года.

"Я, когда посмотрела предложенную риелтором двушку, бегом оттуда бежала: вся квартира засаленная какая-то"

Оплата гостиничного проживания двух сотен человек оказалась для городского и областного бюджетов ношей тяжелой (27 миллионов рублей за два месяца), поэтому был выбран вариант подешевле - выплата людям компенсации за съем жилья. За аренду однокомнатной квартиры им пообещали ежемесячно выделять 8476 рублей, двушки - 11857, трешки - 14483. Кому-то удалось найти крышу над головой за предложенные деньги, кому-то нет, особенно если искать качественные варианты или в семье есть дети и животные. То есть за комфорт придется доплачивать.

- Вот это была наша трешка, - показывает на смартфоне фото своей потерянной квартиры мать троих детей Екатерина, с которой мы встретились в фойе гостиницы. - Новый хороший ремонт, я за него еще кредит выплачиваю. А вот это то, что нам предлагают. 14,5 тысячи хозяева просят. Но как тут жить, особенно с детьми? Все старое, сантехнику не отмыть даже. Просто неприятно.

- Я когда посмотрела предложенную риелтером двушку, бегом оттуда бежала, забыла даже, что на лифте приехала, - рассказывает о своих попытках найти временный дом Надежда. - Не знаю, кто там жил до этого, вся квартира засаленная какая-то, противная. А другую я почти уже сняла, да пока мешки собирала, хозяин отказал. Люди боятся, что нам платить за съем потом не будут.

Как выяснилось, этого - не выполнения мэрией взятых на себя обязательств, не соблюдения сроков оплаты - боятся и те, кто квартиры сдает, и вынужденные наниматели. Последние говорят, что людям подчас отказывают в аренде, лишь узнав, что они из дома на Батова. Это недоверие в итоге вылилось в одиночные пикеты у здания облправительства и в некоторых случаях - в отказ выселяться из гостиницы.

Несравнимые цифры

- А как верить? Нам обещали возместить стоимость пропавших в холодильниках продуктов - не возместили. Обещали предоставить помещения для хранения мебели из наших квартир - не предоставили. А куда ее деть? Не у всех есть дачи, гаражи или добрые родственники, готовые загромоздить чужой мебелью свое жилье. На съемную квартиру мебель везти? Но они же все меблированные, как правило, - переживает еще одна владелица трешки в приговоренном к сносу доме на улице Батова. - То людей заселяют обратно в дом, то выселяют. Одни какие-то "представители соцзащиты", приходившие в гостиницу, заверили, что мы можем и дальше спокойно жить в отеле, а вслед за ними явились их коллеги и потребовали, чтобы мы выезжали... Ну что это? Такой прессинг был перед 31 октября, столько звонков из мэрии, от риелтеров, от администрации гостиницы было каждый день, что многие просто не выдержали и выехали даже в те квартиры, которые не нравились.

Но главное, люди недоумевают, почему в абсолютно аналогичной ситуации почти пятилетней давности (февраль 2016 года), когда от взрыва газа пострадала и потом расселялась 80-квартирная пятиэтажка на улице 6-й Железнодорожной в Ярославле, новые квартиры для пострадавших оценивались на порядок выше, чем сегодня. Единовременная материальная выплата на приобретение жилья составляла тогда 3,4 миллиона рублей - на трехкомнатную квартиру, 2,5 миллиона - на двушку и 1,8 - на однокомнатную. И это была реальная стоимость жилья в то время. Однако в случае с домом на Батова сумма выплаты рассчитана исходя из определенной Минстроем РФ для Ярославля средней стоимости квадратного метра, то есть 42 379 рублей. А значит, за утерянную трехкомнатную квартиру в 67 квадратных метров пострадавший с улицы Батова получит 2,84 миллиона рублей, в то время как бывшему жителю 6-й Железнодорожной за его 57-метровую трешку было выплачено 3,4 миллиона.

А если учесть, что сегодняшних переселенцев обязали искать квартиры в домах не старше 2000 года постройки, покупка жилья по обозначенной цене превращается в сложнейший квест, ведь резко подешевевшая недвижимость - это все-таки факт, с реальностью ничего общего не имеющий.

Прямая речь

Дмитрий Миронов, губернатор Ярославской области:

- Продвигаемся с решением вопроса по дому на Батова, 5/2. Получили положительный ответ на наше письмо председателю правительства РФ М. В. Мишустину. Минстрой России готов совместно проработать вопрос о выделении в 2021 году средств из резервного фонда правительства для расселения жильцов пострадавшего дома. Начали процесс сбора необходимых документов. Вопрос остается на моем личном контроле, в беде людей не оставим.