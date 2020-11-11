Ярославская семья установила в многоэтажке персональный лифт

Зайти в гости
Перейти на RG.RU Владимир Снегирёв, собкор "РГ" в Праге

Новости

Россия предложила Вьетнаму совместно собирать автомобили 22:03
"Есть поражение легких": Сергей Светлаков госпитализирован с COVID-19 21:56
Заболотный, Ерохин и Лесовой не полетели со сборной России 21:48
Черезов освобожден от должности заместителя министра энергетики 21:33
Сообщения о заражении Сергея Светлакова COVID-19 опровергнуты 21:26
В Новосибирской области произошло убийство в колонии 21:06
Путин и Токаев обсудили вакцину от COVID-19 и ситуацию в Нагорном Карабахе 20:45
Навигаторы в BMW отобразили Крым как часть России 19:46
В деле экс-главы района Ленобласти появился новый эпизод мошенничества 19:32
Беларусь увеличила почти на четверть экспорт в Камчатский край 19:22
Дмитрий Кобылкин стал врио замсекретаря Генсовета "Единой России" 19:06
Собянин назвал число москвичей с иммунитетом к COVID-19 18:56
Стало известно, за что лишили статуса адвоката Александра Добровинского 18:39
Четыре человека ранены при взрыве на немусульманском кладбище в Джидде 18:39
РАН: Здоровый образ жизни ведут лишь 12 процентов россиян 18:36
Губернатор Петербурга поздравил "РГ" с 30-летием 18:34
Трутнев представил нового главу Минвостокразвития Алексея Чекункова 18:19
Сталлоне выставил свою коллекцию часов на аукцион 17:59
В Испании появятся летающие такси 17:56
Эндрю Скотт и Рут Уилсон сыграют в экранизации пьесы "Осло" 17:50
Выдавать бесплатные лекарства от коронавируса будут поликлиники 17:47
Мурашко: Сложность протекания коронавируса зависит от возраста пациента 17:37
В США оценили состояние коралловых рифов у побережья Флориды 17:35
"Спартак" опроверг информацию о коронавирусе у футболиста Айртона 17:34
Форт времен легендарного библейского царя Давида найден в Израиле 17:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Трутнев: "Дальневосточный гектар" - это то, чем я горжусь
Трутнев: "Дальневосточный гектар" - это то, чем я горжусь
"РГ" публикует выдержки из книги Сергея Шойгу "Про вчера"
"РГ" публикует выдержки из книги Сергея Шойгу "Про вчера"
Что такое "Российская газета" на самом деле
Что такое "Российская газета" на самом деле
11.11.2020 22:10
Рубрика: Происшествия

Ярославская семья установила в многоэтажке персональный лифт

Текст: Элина Труханова (Ярославль)

Приставы в Ярославле заставили семью ликвидировать самовольно обустроенную квартиру на чердаке многоквартирного дома и ведущий туда персональный лифт.

По словам официального представителя управления Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области Екатерины Пиуновой, живущие на последнем этаже мать с сыном установили на общей с соседями площадке перегородку, за которой поставили мебель и стиральную машину, а чердак переоборудовали под квартиру, куда поднимались на собственном "лифте". Причем потребляемая этим оборудованием электроэнергия считалась общедомовыми расходами.

Жительница Феодосии в суде требует привести в порядок общественный туалет

После жалоб соседей, лишившихся доступа к общедомовому имуществу, региональный департамент госжилнадзора в интересах жителей обратился в суд, который постановил: грузоподъемное устройство и перегородку демонтировать, а личные вещи из общедомовых помещений убрать, чтобы не чинить препятствий в пользовании ими другим собственникам.

Поскольку "самоделкины" решение суда самостоятельно не выполнили, в ситуацию пришлось вмешаться судебным приставам. По словам Екатерины Пиуновой, на данный момент лифт демонтирован, а личные вещи семьи с чердака вынесены. Перегородку на лестничной площадке должники предпочли убрать сами.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ярославская область Ярославль

Главное сегодня

Путин и Токаев обсудили вакцину от COVID-19 и ситуацию в Нагорном Карабахе
Госдума одобрила проект о повышении возраста молодежи до 35 лет
Собянин: Следующие решения по COVID-19 могут быть приняты через 2-3 недели
СК считает техническую неисправность причиной авиакатастрофы с Колотовым
Поддержан проект об ограничении внесудебного изъятия детей
В каких случаях виновник ДТП может избежать уголовного наказания
Видео
Видео
Взорвавшаяся при монтаже шина чуть не убила водителя