Ярославская семья установила в многоэтажке персональный лифт

Приставы в Ярославле заставили семью ликвидировать самовольно обустроенную квартиру на чердаке многоквартирного дома и ведущий туда персональный лифт.

По словам официального представителя управления Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области Екатерины Пиуновой, живущие на последнем этаже мать с сыном установили на общей с соседями площадке перегородку, за которой поставили мебель и стиральную машину, а чердак переоборудовали под квартиру, куда поднимались на собственном "лифте". Причем потребляемая этим оборудованием электроэнергия считалась общедомовыми расходами.

После жалоб соседей, лишившихся доступа к общедомовому имуществу, региональный департамент госжилнадзора в интересах жителей обратился в суд, который постановил: грузоподъемное устройство и перегородку демонтировать, а личные вещи из общедомовых помещений убрать, чтобы не чинить препятствий в пользовании ими другим собственникам.

Поскольку "самоделкины" решение суда самостоятельно не выполнили, в ситуацию пришлось вмешаться судебным приставам. По словам Екатерины Пиуновой, на данный момент лифт демонтирован, а личные вещи семьи с чердака вынесены. Перегородку на лестничной площадке должники предпочли убрать сами.