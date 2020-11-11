Этот год перевернул с ног на голову многие сферы нашей жизни. Не стал исключением и рынок труда. По всей стране опустели офисы, сотни тысяч специалистов перешли на удаленную работу. Летом могло показаться, что все скоро вернется на круги своя, но нет - рост заболеваемости снова заставляет избегать лишних контактов и проводить переговоры и планерки онлайн. Значит ли это, что удаленка так и останется новой реальностью? Или офисы снова заполнятся людьми, стоит только справиться с вирусом? Ответы на эти и другие вопросы искал корреспондент "РГ".

Разрешите в IT

Сервис по поиску работы SuperJob на днях провел опрос и выяснил, что Москву считают лучшим городом для удаленной работы в стране. Такого мнения придерживается каждый второй москвич, работающий удаленно. Следом идут Казань и Новосибирск - их лучшими назвали 43% опрошенных. При этом удаленщики отмечают, что место нахождения самого сотрудника особой роли не играет - главное, грамотно настроить технику, и тогда работать хоть на Москву, хоть на Казань можно из любой точки страны. Самой привлекательной столицу называют из-за большого выбора вакансий, высоких зарплат и возможностей для карьерного роста.

Специально для "РГ" SuperJob подсчитал, что дистанционку сегодня предполагают 4,3% вакансий в столице. Цифра высокая, и толчок ей дал именно коронавирус и вызванная им самоизоляция. "Большая часть таких вакансий подразумевает работу в IT-сфере: программистами, тестировщиками, инженерами и т.д., - говорят в сервисе. - Удаленные вакансии в сфере строительства предлагают проектировщикам, архитекторам и дизайнерам. Интернет-проекты набирают маркетологов, копирайтеров, редакторов, SMM-менеджеров и администраторов сайтов. Call-центры и интернет-магазины ищут операторов и диспетчеров".

Зовут столичные компании на удаленку также менеджеров по продажам и даже руководителей "продающих" отделов, бухгалтеров, кадровиков и многих других. Причем зарплаты, отмечают эксперты, удаленщикам предлагают такие же, как офисным работником. Вполне можно зарабатывать и 50, и 100 тысяч рублей в месяц, не выходя из дома. А можно и больше - налоговому консультанту, например, готовы платить до 150 тысяч рублей. В описании вакансии отдельно подчеркивается, что работа удаленная, но требования строгие. Нужно, среди прочего, иметь минимум трехлетний опыт работы в федеральной налоговой службе.

Но, разумеется, всех на удаленку перевести невозможно - пекари, продавцы, рабочие, водители и многие другие могут работать только на своем обычном рабочем месте, подчеркивают эксперты. Да и не весь офисный персонал способен трудиться из дома - многие привязаны к рабочим компьютерам со сложными программами, которые перевести домой не так просто. Компании PwC и Habidatum недавно провели совместное исследование и выяснили, что посещаемость офисных центров в этом году сильно упала, но все же не сошла на нет. Например, в июле по сравнению с началом марта в "Москва-Сити" число сотрудников снизилось на 26%, а посетителей на 54%. В офисах возле Белорусского вокзала падение сильнее - сотрудников стало меньше на 45%, а гостей на 59%.

Исследования показывают, что офисы в этом году оставались полупустыми даже летом, когда не действовали строгие ограничения. Фото: GettyImages

Фрилансер поневоле

Старший научный сотрудник Лаборатории экономико-социологических исследований НИУ ВШЭ Денис Стребков в разговоре с "РГ" подчеркивает, что тысячи москвичей, перешедших на удаленку, сами того не желая, оказались в роли фрилансеров. "Многие офисные сотрудники хотели примерить эту роль на себя, но боялись отсутствия соцпакета и регулярной зарплаты, ведь фрилансеры обычно работают от проекта до проекта, - объясняет он. - Однако удаленная работа сохранила плюсы офисной занятости и позволила трудиться из дома. Многим это наверняка понравится, и возвращаться они не захотят".

Стребков говорит, что плюсы удаленной работы очевидны - она позволяет экономить время на дорогу и деньги, которые офисным сотрудникам приходится тратить на транспорт, одежду, комплексные обеды и прочее. Но нельзя забывать и о минусах - удаленщики обычно сетуют, что дома сложнее сосредоточиться на работе, поскольку нет контроля и рабочей обстановки. "Фрилансеры также часто жалуются, что члены семьи не разделяют их рабочее и личное время и могут попросить посреди дня вынести мусор. Есть и те, кому не хватает коллектива, возможности личного общения с коллегами", - отмечает эксперт.

У работодателей отношение к удаленке тоже разнородное. Одним нравится возможность сэкономить на офисах, а другие считают, что из дома сотрудники работают хуже и их сложнее контролировать. Но пандемия все же заставила тех, кто раньше боялся отправлять работников по домам, сделать это. И многие из них поняли, что при правильной организации процессов это не страшно, говорит Стребков.

Руководитель направления бизнес-аналитики компании CBRE Клавдия Чистова считает, что выводы делать пока рано, поскольку массовый эксперимент с удаленным форматом работы находится на начальной стадии. Многие компании сейчас разрабатывают методики, которые позволят измерять эффективность сотрудников на удаленке. Но поскольку в этом году ситуация в экономике была сложной, то провести параллели между удаленкой и прибыльностью компаний не получится. "Понадобится как минимум один не кризисный год, чтобы оценить влияние эффекта удаленной работы на бизнес", - уверена эксперт.

Поэтому, отмечает Чистова, нельзя доверять и заявлениям о том, что на удаленке сотрудники стали работать больше и лучше - они были вынуждены делать это не из-за нового формата работы, а из-за пандемии и вызванного ей кризиса. "Необходимо также учитывать, что человеческий фактор имеет важное значение, - говорит аналитик. - Не для каждого типа работ и не для каждой функции хорошо работает онлайн, ну и в целом живое общение и эмоции способны зарядить больше, чем встреча в Zoom. Все-таки большинству, за редким исключением, без социума сложно развиваться и двигаться вперед. Есть и бытовой фактор, когда нет возможности оборудовать изолированное рабочее место. При его отсутствии сложно говорить о какой-либо эффективности работы".

Кстати

Лояльны к переработкам

Сотрудники на удаленке лояльнее относятся к переработкам, но и времени на личные дела после работы у них остается больше. Таковы результаты опроса SuperJob. Он показал, что среди офисных сотрудников каждый пятый никогда не работает сверхурочно, а среди удаленщиков таких только 11-12%.