Как столичные кафе и рестораны будут работать в новогоднюю ночь

Отметить Новый год в ресторане на этот раз получится только днем или вечером и при условии соблюдения мер предосторожности. С 23.00 до 06.00 двери предприятий общепита будут закрыты. Фото: Сергей Куксин/ РГ

Согласно указу мэра Москвы предприятиям общепита, ночным клубам и барам запрещается работать с 23.00 до 6.00. На самом деле эти ограничения коснутся лишь примерно 500 заведений из 13 тысяч - тех, что прежде работали в ночное время, подсчитал руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк. По его словам, именно ночные клубы и бары представляют наибольшую угрозу заражения коронавирусом - соблюдать дистанцию в них крайне сложно. "Но ведь встретить Новый год можно не только ночью, но и в любое другое время?" - говорит Алексей Немерюк. Для этого же ресторанов в столице более чем достаточно.

Но пока желающих заказать столик и на день немного. "Если в прошлом году в это время у нас уже были забронированы почти все столы в 15 ресторанах в центре города, а также была утверждена новогодняя программа, то теперь все у многих под большим вопросом. Москвичи звонят и спрашивают про вечеринки в ночь с 31 декабря на 1 января, а так же в ночь на Рождество. Но мы пока отказались от бронирований, никому не обещаем, что будем работать. Все, что пока можем предложить - караоке днем, но желающих немного", - рассказала Светлана Антонова, директор по маркетингу ресторанного холдинга RESTart Brothers ("Чайхона N 1", "Чайхона N 1 Easy", "Ploveberry").

В ресторанах Аркадия Новикова тоже нет программы на новогодние каникулы. "В наших ресторанах и до этого очень редко проходили новогодние банкеты и корпоративы, так что мы немного потеряли", - говорит ресторатор.

Заведения, которые уже успели собрать гостей на новогоднюю ночь, сейчас взяли на неделю паузу, а вдруг заболеваемость резко пойдет на спад? Время-то впереди еще есть. Именно на это надеется Эдуард Силин, представитель кафе "Маска" - у них как раз почти все столы забронированы. Но депозит получен небольшой - по тысяче рублей с человека. Правда, отдельно пришлось бы заплатить за сам ужин и новогоднюю программу, но счет обещали выставить ближе к декабрю. "Если ситуация за неделю не изменится, будем возвращать деньги", - говорит он.

Ночные клубы и бары представляют наибольшую угрозу заражения коронавирусом - соблюдать безопасную дистанцию в них крайне сложно

Ресторатор Дмитрий Левицкий провел опрос своих коллег в Telegram-канале. Выяснил, что из 755 опрошенных почти четверть готовы сдвинуть все вечерние мероприятия и закатывать вечеринки с обеда. При этом по правилам Роспотребнадзора, если при их проведении будут нарушены санитарно-эпидемиологические требования, заведение, где проходит корпоратив, будет оштрафовано. Кроме этого, за несоблюдение мер могут быть оштрафованы и участники мероприятия. В то же время, волнуются рестораторы, провести вечеринку строго до 23.00 в ресторане достаточно сложно. Не выставлять же охранникам силой уже подвыпивших гостей! Еще 17% рестораторов ответили, что готовы уйти на "черную сторону", то есть организовать вход в свое заведение по звонку и проводить ночью секретные вечеринки "для своих". Напомню: такая тусовка может дорого обойтись владельцу ресторана. Столичные власти намерены строго контролировать соблюдение указа мэра и обещают проводить рейды по ночным заведениям. Так что если даже дверь будет закрыта, открытое заведение вычислят, и его ждет штраф в размере полумиллиона рублей. "Не вижу смысла не подчиниться распоряжению властей - люди не захотят так рисковать, - прокомментировал такую идею президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров. - Даже просто на продаже алкоголя никто не выиграет, москвичи знают: проще всего его приобрести онлайн".

Бухаров уверен: те, кто захочет встретиться компанией и потратить деньги, найдут для этого место. "Проблема в том, что нет четкого разделения понятий ночных клубов, баров и ресторанов, поэтому работу в ночное время ограничили для всех. При этом в ресторанах как раз в ночное время меньше всего людей. Чаще всего в них люди находятся до 0.00-1.00, доедают свой ужин, имея возможность легко соблюдать социальную дистанцию. А еще заведения, которые работают в аэропортах и вокзалах, которые обслуживают пассажиров. Но им тоже теперь придется закрываться".

Дмитрий Левицкий признался, что рестораторы все-таки надеются убедить столичные власти продлить работу заведений до 0.00 или 1.00. При условии, что заболеваемость как минимум не продолжит роста. В противном случае об этом не может быть и речи: "Главное сейчас, соблюдать все требования санитарных врачей, - говорит он. - Носить маски, соблюдать дистанцию, оставаться дома при недомогании и чекиниться при посещении общепита", - подчеркивает он.