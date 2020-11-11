Катки в Москве будут работать с ограничениями

Ледовые катки в столице этой зимой будут работать с учетом антиковидных ограничений. Об этом говорится в сообщении московского оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Уточняется, что режим катков в предстоящем зимнем сезоне будет изменен в соответствии с действующими требованиями Роспотребнадзора, призванными ограничить распространение инфекции.

Планируется открыть и большие катки, в том числе в парке Горького, на Красной площади и ВДНХ. Они тоже будут работать по установленным Роспотребнадзором правилам. В дальнейшем режим работы катков могут пересмотреть, если эпидемиологическая ситуация изменится.