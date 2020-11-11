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11.11.2020 12:42
Рубрика: Спорт

Москва поддержит участие российской сборной в чемпионате Cybathlon

Текст: Александр Мелешенко

В мировом чемпионате Cybathlon 2020 примут участие пять российских команд - они выступят в разных дисциплинах. Спортсмены на этих соревнованиях используют кибернетические устройства - бионические протезы рук, силовые протезы ног, экзоскелеты, нейроинтерфейсы и другие.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
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"На чемпионате оцениваются и выступления участников, и ассистивные технологии, которые они используют, - рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина. - В Москве такие средства реабилитации разрабатывают и производят больше 50 компаний. Проекты некоторых из них и будут применяться членами российской сборной. Мы рады поддержать наших кибатлетов. Ребята, желаем вам удачи!".

Чемпионат пройдет 13-14 ноября, участие в нем примут около 60 команд из 21 страны. Главное отличие от паралимпийских игр - оцениваются не только достижения спортсменов, но и средства реабилитации, которые они используют.

Из-за пандемии участники будут выступать на домашних площадках. В России спортсмены соберутся на территории Центра спортивных инновационных технологий и подготовки сборных команд Москомспорта. Следить за выступлениями можно будет на сайте чемпионата.

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