В Москве полным ходом идет строительство комплекса скалодромов для проведения чемпионата Европы по скалолазанию 2020 года. Турнир, имеющий статус олимпийского отборочного мероприятия, с 21 по 28 ноября пройдет во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Здесь будут определены два участника Олимпийских игр-2020 в Токио.

- Работа началась за 10 дней до начала соревнований. У подрядчика, отвечающего за монтаж, есть пять суток на весь процесс. После этого на скалодром должны выйти международные подготовщики, которым предстоит накрутить уникальные трассы для соревнований в дисциплинах "трудность", "боулдеринг" и "многоборье", - сообщил исполнительный директор Федерации скалолазания России Максим Черных.

Габариты комплекса скалодромов внушительны: максимальная высота - 16,5 метра, общая длина - 60 метров, масса сооружения - порядка 20 тонн. На арену завезено 10 фур с оборудованием и инструментами.

Чтобы уложиться в установленный срок, процесс монтажа будет идти практически без остановок посменно. В нем задействованы 40 человек. На объекте соблюдаются все необходимые нормы труда и отдыха, профилактические меры по недопущению распространения COVID-19.