Москвичей предупредили о высоком атмосферном давлении

Столичный регион оказался на периферии антициклона. Максимально воздух прогреется до 2 градусов. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

По данным Метеобюро, температура воздуха а течении суток будет колебаться до -3 до +2 градусов. Осадки не ожидаются, а ветер в порывах не будет превышать 8 м/с.

- Ночные заморозки и слабые плюсовые значения днем - нормальная погода для этого времени года, - пояснила главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова. - Неблагоприятным фактором остается высокое атмосферное давление, выше нормы на 10-13 единиц. При такой погоде стоит быть внимательным к своему здоровью лицам с проблемами в сердечно-сосудистой системе.