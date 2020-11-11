На поверхностях в метро и автобусах Москвы коронавируса не нашли

Специалисты управления Роспотребнадзора по Москве исследовали различные поверхности на столичных автовокзалах, а также объектах метрополитена, автобусов, трамваев и электробусов. Примерно в 8,5 тыс. проб РНК, взятых в московском транспорте, коронавируса обнаружено не было. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на письмо главы столичного управления Роспотребнадзора Елены Андреевой заместителю мэра Москвы Максиму Ликсутову.

В письме уточняется, что пробы были взяты в период с 10 сентября по 3 ноября. Были проведены 8,5 тыс. смывов на наличие РНК коронавируса на объектах транспорта и транспортной инфраструктуры. Исследования проводились на поручнях, лентах эскалаторов, билетных полках, дверных ручках, поручнях дверей, терминалах продажи билетов, валидаторах метро и в подвижных составах. Также взяты пробы на трех международных автовокзалах столицы и в подвижном составе ГУП "Мосгортранс".