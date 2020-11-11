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11.11.2020 23:31
Рубрика: Общество

Не основной инстинкт

Почему москвичи не торопятся заводить детей?
Текст: Александр Мелешенко
Российская газета - Столичный выпуск № 255(8309)
Больше половины бездетных москвичей молодого и среднего возраста не планируют в ближайшие десять лет заводить детей - среди них немало даже тех, кто уже состоит в браке. Среди причин горожане чаще всего называют квартирный вопрос и желание сначала построить карьеру, а потом думать о прибавлении в семье. Об этом "РГ" рассказал коммерческий директор исследовательского агентства Zoom Market Андрей Штыров.
Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Агентство провело опрос в 22 крупных городах страны и выяснило, что меньше всего о продолжении рода задумываются бездетные жители столицы, Екатеринбурга и Краснодара. В целом среди бездетных опрошенных 38% женщин и 64% мужчин заявили, что не планируют заводить детей в течение 10 лет. Возраст респондентов - от 18 до 42 лет. При этом ответы существенно зависели от семейного положения - женатые и замужние задумываются о детях чаще одиноких.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Впрочем, это усредненные данные по стране. Специально для "РГ" агентство вычленило информацию по Москве, благодаря чему обнаружились интересные детали. О нежелании становиться родителями в столице гораздо чаще говорят мужчины - 76%, а среди женщин так говорит только каждая четвертая. Каждый третий не планирующий заводить детей москвич состоит в браке. Среди свободных горожан о пополнении не думают 57%.

Интересны и причины таких ответов. Жители России чаще объясняют свою бездетность желанием пожить для себя и отсутствием партнера, а уже потом называют проблемы с жильем и карьерные мечты. Москвичей же снова портит квартирный вопрос - на него пеняют 67% респондентов! Следом с большим отрывом идут карьера (23%), нестабильная финансовая ситуация (4%) и состояние здоровья (1%).

Эксперты говорят, что причина такой ситуации в высоких ценах на столичное жилье и большом количестве приезжих, которые предпочитают сначала бросить силы на построение карьеры, увеличение заработка и приобретение жилья, а потом думать о детях. К тому же в Москве психологически проще не думать о пополнении - здесь в принципе больше людей, которые в молодости строят карьеру, получают образование и откладывают появление наследников как минимум до 30 лет.

Среди одиноких горожан о пополнении не думают 57 процентов

Однако в последние годы такая тенденция характерна и для всей страны, говорит замдиректора направления социально-экономических исследований Аналитического центра НАФИ Ирина Гильдебрандт. "Устойчивое материальное положение, комфортность жилищных условий и баланс между карьерными планами и семейными обязанностями становятся ключевыми факторами для принятия решения о рождении ребенка", - отмечает она и добавляет, что об этом говорят и собственные исследования НАФИ.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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Одно из самых свежих показало даже цифру, которая может изменить отношение россиян к детям. Средняя сумма, прибавка которой к основному заработку помогла бы решиться на рождение ребенка, - 58 тысяч рублей. Впрочем, и здесь имеет значение география - жителям крупных городов нужно в 1,5 раза больше денег, чем жителям сел (73 тысячи против 48 тысяч рублей). А самая большая разница - почти вдвое - между оценками молодежи и людей среднего возраста (36,5 тысячи против 67 тысяч рублей). Так что неудивительно, что увеличение размера материнского капитала, детских пособий, выдача родителям в Москве наборов вещей для новорожденных и другие меры поддержки стимулируют рождаемость. Неуверенность в своих финансовых возможностях - один из главных факторов, который заставляет откладывать появление детей.

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