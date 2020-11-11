При строительстве школы под Владимиром пропало 15 млн рублей

Следователи возбудили уголовное дело о превышении полномочий чиновниками администрации Кольчугинского района Владимирской области. Поводом для расследования стала выстроенная в райцентре школа.

- По данным следствия, должностные лица, явно выходя за пределы своих должностных полномочий, подписали акты выполненных работ без проверки их соответствия требованиям пожарной безопасности, - рассказали в ведомстве.

А проверить следовало: толщина огнезащитного покрытия плит оказалась значительно меньше предусмотренной проектом и не обеспечивает времени, необходимого для эвакуации людей из здания. Понятно, в таких условиях пускать детей в новую школу было нельзя, тем не менее ее открыли в марте 2020 года.

- Действия чиновников повлекли необоснованное расходование более 15 миллионов рублей бюджетных средств, - отметили в региональном СК.

Правоохранители направили районным властям представление о необходимости в кратчайший срок привести новую школу в соответствие с противопожарными нормами, а на время работ перенести занятия в безопасное место.